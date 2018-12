"16,5 mln pasażerów odprawiono na Lotnisku Chopina od stycznia do końca listopada 2018 roku. Jest to liczba o prawie 13 proc. większa niż rok temu. Oznacza to kolejny rekord - przez jedenaście miesięcy bieżącego roku z usług stołecznego portu skorzystało więcej osób niż w całym 2017 roku, czyli 15,8 mln osób" - napisano we wtorkowym komunikacie. Lotnisko przekazało, że od stycznia do listopada o 17,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, zwiększyła się liczba podróżnych w ruchu międzynarodowym. Było to 14,9 mln pasażerów; udział podróżnych w ruchu tranzytowym utrzymuje się na poziomie ok. 30 procent.

Jak dodano, w samym listopadzie port obsłużył 1,3 mln osób. To o 10,5 proc. więcej niż rok temu. "Dotychczasowe wyniki wskazują na to, że na koniec grudnia – po raz pierwszy w historii – Lotnisko Chopina będzie mogło pochwalić się liczbą ponad 17 mln podróżnych" - czytamy. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W sezonie zima 2018/2019 port oferuje 114 połączeń regularnych i 40 czarterowych. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".