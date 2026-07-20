Polska wnosi jednak do centrum europejskiej debaty bardziej konkretną kwestię: jakim kosztem i z jakimi konsekwencjami dla realnej gospodarki?

Transformacja energetyczna i jej konsekwencje

To jeden z kluczowych wniosków płynących z badania Climate Goals, międzynarodowego projektu badawczego promowanego przez Fundację MAIRE i opracowanego we współpracy z Ipsos Doxa, zaprezentowanego w Warszawie podczas XIII Polskiego Kongresu Chemii, jednego z wiodących dorocznych wydarzeń sektora chemicznego w Polsce i Europie Środkowej. Badanie obejmuje 17 krajów na czterech kontynentach i łączy opinie ponad 2 850 osób oraz 25 ekspertów.

Część badania poświęcona Polsce przedstawia kraj, w którym transformacja energetyczna nie jest kwestionowana co do zasady, lecz oceniana przez pragmatyczny pryzmat bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważenia ekonomicznego i konkurencyjności przemysłowej. Poziom świadomości pozostaje ograniczony: 58% respondentów deklaruje, że ma jedynie ogólne pojęcie na ten temat, podczas gdy tylko 39% uważa się za bardzo dobrze z nim zaznajomionych. Jednocześnie zaledwie 20% wskazuje transformację energetyczną jako najwyższy priorytet, a 66% stawia ją na równi z innymi kluczowymi kwestiami.

Nie oznacza to negowania transformacji. Odzwierciedla raczej oczekiwanie, że będzie ona w stanie wykazać swoją wartość w praktyce — wspierając wzrost, chroniąc przemysł i tworząc wiarygodne ścieżki inwestycyjne. Respondenci wskazują na potrzebę większej innowacyjności ze strony biznesu, silniejszego wsparcia instytucjonalnego dla nowych technologii oraz transformacji opartej na dowodach, dobrze zarządzanej i wspieranej rozwojem kompetencji.

Transformacja energetyczna: test rzeczywistości

W tym kontekście MAIRE nabiera szczególnego znaczenia. MAIRE jest wiodącą grupą inżynieryjną dostarczającą rozwiązania technologiczne i realizującą projekty w segmencie downstream usług energetycznych, a także w przemyśle chemicznym i nawozowym. Grupa działa poprzez dwie jednostki biznesowe — Integrated E & C Solutions oraz Sustainable Technology Solutions — i zatrudnia około 10 800 osób w około 50 krajach.

W Polsce MAIRE ma już silną i dobrze zakorzenioną obecność przemysłową poprzez KTI Poland S.A., międzynarodową spółkę EPC utworzoną w 2006 roku na bazie dziedzictwa Technip. Z siedzibą w Płocku, jednym z głównych ośrodków przemysłowych kraju, oraz biurami w Warszawie, KTI Poland świadczy usługi obejmujące pełny cykl życia projektu — od studiów wykonalności i Front-End Engineering Design (FEED), po projektowanie szczegółowe i zarządzanie budową. Spółka działa w sektorach oil & gas, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym.

Dekarbonizacja a przemysł

Rola KTI Poland jest istotna nie tylko ze względu na jej lokalną obecność, lecz także dlatego, że odzwierciedla to, czego polski rynek coraz częściej oczekuje od transformacji: zdolności do realizacji. W kraju, w którym dekarbonizacja jest ważona względem konkurencyjności, ciągłości działania i bezpieczeństwa energetycznego, prawdziwym wyzwaniem nie jest wyłącznie wyznaczanie celów, lecz przełożenie ich na infrastrukturę przemysłową, decyzje inwestycyjne i wykonalne projekty. Spółka taka jak KTI Poland znajduje się dokładnie na styku strategii i realizacji.

Ten związek między wizją przemysłową a wdrożeniem został również podkreślony podczas prezentacji w Warszawie. Ilaria Catastini, Dyrektor Generalna Fundacji MAIRE oraz Head of Sustainability w MAIRE, zwróciła uwagę na silną obecność Grupy w Polsce poprzez KTI Poland, opisując ją jako międzynarodową spółkę EPC posiadającą solidne doświadczenie w projektowaniu i realizacji instalacji dla przemysłu oil & gas, petrochemicznego, chemicznego i energetycznego.

Transformacja energetyczna: test rzeczywistości

Kolejnym kluczowym zagadnieniem wyłaniającym się z części badania poświęconej Polsce jest kapitał ludzki. Tylko 4% respondentów uważa, że Polska jest w pełni przygotowana do transformacji, podczas gdy 87% wskazuje, że kraj musi poprawić system kształcenia i szkoleń. Ponadto 79% podkreśla znaczenie hybrydowych profesjonalistów, łączących wiedzę techniczną z kompetencjami miękkimi, takimi jak krytyczne myślenie.

Właśnie dlatego Polska ma tak duże znaczenie w szerszej europejskiej debacie. Przywraca transformację energetyczną z poziomu celów na poziom wdrożenia, z deklaracji do rzeczywistości przemysłowej. A w tej rzeczywistości — zbudowanej z instalacji, inżynierii, innowacji i kompetencji — MAIRE jest już obecna na miejscu poprzez KTI Poland. Na jednym z najbardziej strategicznych rynków przemysłowych Europy Grupa jest częścią szerszego wyzwania: przekształcenia transformacji energetycznej w wiarygodną, konkurencyjną i możliwą do realizacji ścieżkę przemysłową.