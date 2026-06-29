Odbudowa stanów magazynowych przed sezonem grzewczym

Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc.

17 maja osiągnięto poziom 50 proc., a 27 maja 55 proc.

22 września 2025 roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w Polsce 100 proc.

Polska ma już 70 proc. gazu w magazynach

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 70 proc. według stanu na 28 czerwca - poinformował na stronie internetowej Gas Storage Poland.

Gas Storage Poland jest spółką będącą operatorem systemu magazynowania gazu w Polsce. Zarządzane przez nią magazyny mają pojemność około 3 mld metrów sześc. Łącznie jest siedem takich zespołów magazynowych, z których pięć to magazyny złożowe o długim cyklu napełniania i wytłaczania, natomiast pozostałe dwa to kawerny, wypłukane w wysadach solnych, które pozwalają na szybkie zatłaczanie oraz odbiór gazu.