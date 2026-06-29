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Ile gazu w magazynach ma Polska? Najnowsze dane pokazują wyraźny wzrost zapasów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:48
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Ile gazu w magazynach ma Polska? Najnowsze dane pokazują wyraźny wzrost zapasów
Ile gazu w magazynach ma Polska? Najnowsze dane pokazują wyraźny wzrost zapasów/Shutterstock
Choć sezon grzewczy wydaje się jeszcze odległy, przygotowania do niego trwają pełną parą. Polska ma już w magazynach 70 proc. docelowych zapasów gazu, co jest jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia dostaw surowca na jesień i zimę. Jest to sygnał, że Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Odbudowa stanów magazynowych przed sezonem grzewczym

Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc.

17 maja osiągnięto poziom 50 proc., a 27 maja 55 proc.

22 września 2025 roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w Polsce 100 proc.

Polska ma już 70 proc. gazu w magazynach

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 70 proc. według stanu na 28 czerwca - poinformował na stronie internetowej Gas Storage Poland.

Gas Storage Poland jest spółką będącą operatorem systemu magazynowania gazu w Polsce. Zarządzane przez nią magazyny mają pojemność około 3 mld metrów sześc. Łącznie jest siedem takich zespołów magazynowych, z których pięć to magazyny złożowe o długim cyklu napełniania i wytłaczania, natomiast pozostałe dwa to kawerny, wypłukane w wysadach solnych, które pozwalają na szybkie zatłaczanie oraz odbiór gazu.

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Źródło PAP
Tematy: gospodarkaenergetykazapasy gazu
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oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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