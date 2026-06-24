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Cła na towary z Chin. Skarbówka bierze pod lupę firmy

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:19
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Cła na towary z Chin. Skarbówka bierze pod lupę firmy
Cła na towary z Chin. Skarbówka bierze pod lupę firmy/Forsal.pl
Polscy przewoźnicy kolejowi płacą za cudze oszustwa celne. Skarbówka żąda od nich cła za import z Jedwabnego Szlaku, obarczając ich solidarną odpowiedzialnością. Podobny problem mają firmy logistyczne w całej UE – jak podaje „PB”.

Firmy kolejowe i logistyczne ponoszą konsekwencje finansowe celnych oszustw przy imporcie towarów z Chin przez wschodnią granicę, bo skarbówka żąda od krajowych podmiotów zapłaty zaległych ceł – podaje „PB”.

Skarbówka domaga się zapłaty zaległych ceł od polskich podmiotów

Mechanizm wyłudzeń zidentyfikował Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Zagraniczni importerzy i agenci wprowadzali do obrotu towary niezgodnie z deklarowaną zawartością lub wartością, po czym likwidowali działalności. Choć OLAF nie uznał polskich firm za podejrzane, Krajowa Administracja Skarbowa ściąga długi od nich, ponieważ to one składały dokumenty celne.

Ministerstwo Finansów uzasadnia swoje działania w ten sposób, że podanie nieprawidłowych danych rodzi dług celny, a dłużnikiem jest każda osoba zobowiązana do wypełnienia przepisów. Podmiotom, które kwestionują te decyzje, resort doradza ścieżkę odwoławczą.

Zakres odpowiedzialności firm logistycznych i przewoźników

Joanna Porath, prezes agencji celnej AC Porath, w rozmowie z „PB” wskazuje na bezpodstawność działań fiskusa. Wyjaśnia, że przewoźnicy odpowiadają wyłącznie za tranzyt, czyli dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia. Podkreśla, że za klasyfikację taryfową i wysokość cła odpowiadają importerzy oraz, że logistycy nie mają uprawnień do fizycznej kontroli zaplombowanych kontenerów ani weryfikacji dokumentacji handlowej.

Ekspertka, którą cytuje „PB”, powiedziała, że działania urzędników powinny uderzać w importerów, a „restrykcyjna interpretacja przepisów w Polsce wymaga pilnego wydania wytycznych, ponieważ paraliżuje przewozy towarów Azja-Europa”.

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Źródło PAP
Tematy: Chinyurząd skarbowycłaimport
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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