Cła na towary z Chin. Skarbówka bierze pod lupę firmy

Firmy kolejowe i logistyczne ponoszą konsekwencje finansowe celnych oszustw przy imporcie towarów z Chin przez wschodnią granicę, bo skarbówka żąda od krajowych podmiotów zapłaty zaległych ceł – podaje „PB”.

Skarbówka domaga się zapłaty zaległych ceł od polskich podmiotów

Mechanizm wyłudzeń zidentyfikował Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Zagraniczni importerzy i agenci wprowadzali do obrotu towary niezgodnie z deklarowaną zawartością lub wartością, po czym likwidowali działalności. Choć OLAF nie uznał polskich firm za podejrzane, Krajowa Administracja Skarbowa ściąga długi od nich, ponieważ to one składały dokumenty celne.

Ministerstwo Finansów uzasadnia swoje działania w ten sposób, że podanie nieprawidłowych danych rodzi dług celny, a dłużnikiem jest każda osoba zobowiązana do wypełnienia przepisów. Podmiotom, które kwestionują te decyzje, resort doradza ścieżkę odwoławczą.

Zakres odpowiedzialności firm logistycznych i przewoźników

Joanna Porath, prezes agencji celnej AC Porath, w rozmowie z „PB” wskazuje na bezpodstawność działań fiskusa. Wyjaśnia, że przewoźnicy odpowiadają wyłącznie za tranzyt, czyli dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia. Podkreśla, że za klasyfikację taryfową i wysokość cła odpowiadają importerzy oraz, że logistycy nie mają uprawnień do fizycznej kontroli zaplombowanych kontenerów ani weryfikacji dokumentacji handlowej.

Ekspertka, którą cytuje „PB”, powiedziała, że działania urzędników powinny uderzać w importerów, a „restrykcyjna interpretacja przepisów w Polsce wymaga pilnego wydania wytycznych, ponieważ paraliżuje przewozy towarów Azja-Europa”.