Brytyjska ministra nie gryzła się w język. "Jestem zła na Amerykanów"

To wojna, której nie rozpoczęliśmy (...) której nie chcieliśmy. Jestem bardzo sfrustrowana i zła, bo Stany Zjednoczone przystąpiły do tej wojny bez jasnej strategii wyjścia, bez jasnej wizji tego, co chcą osiągnąć – powiedziała Reeves.

Drastyczny wzrost wydatków Brytyjczyków

"The Mirror" przytoczył dane brytyjskiego think tanku Resolution Foundation, który obliczył, że wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego w Wielkiej Brytanii wzrosną w bieżącym o 480 funtów z powodu wojny USA i Izraela z Iranem.

Ministra przypomniała, że w tym tygodniu odbędzie się szczyt z udziałem kilkudziesięciu państw, na temat przywrócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran w odwecie za ataki amerykańskie i izraelskie. Współgospodarzami zaplanowanego na piątek spotkania będą brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Amerykańska "blokada blokady" Cieśniny Ormuz

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować ruch przez Ormuz statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent USA Donald Trump, blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

W pierwszych dniach konfliktu, rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran, Teheran przystąpił do odwetowych nalotów na cele w krajach regionu i ogłosił blokadę cieśniny.