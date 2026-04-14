Dziennik Gazeta Prawana logo

Brytyjska ministra nie gryzła się w język. "Jestem zła na Amerykanów"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:11
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ministra finansów Wielkiej Brytanii Rachel Reeves powiedziała we wtorek w rozmowie z dziennikiem "The Mirror", że jest "bardzo sfrustrowana i zła", ponieważ Stany Zjednoczone nie mają jasnej strategii wyjścia ani sprecyzowanych celów w wojnie z Iranem. Wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego na Wyspach drastycznie rosną.

To wojna, której nie rozpoczęliśmy (...) której nie chcieliśmy. Jestem bardzo sfrustrowana i zła, bo Stany Zjednoczone przystąpiły do tej wojny bez jasnej strategii wyjścia, bez jasnej wizji tego, co chcą osiągnąć – powiedziała Reeves.

Drastyczny wzrost wydatków Brytyjczyków

"The Mirror" przytoczył dane brytyjskiego think tanku Resolution Foundation, który obliczył, że wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego w Wielkiej Brytanii wzrosną w bieżącym o 480 funtów z powodu wojny USA i Izraela z Iranem.

Ministra przypomniała, że w tym tygodniu odbędzie się szczyt z udziałem kilkudziesięciu państw, na temat przywrócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran w odwecie za ataki amerykańskie i izraelskie. Współgospodarzami zaplanowanego na piątek spotkania będą brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Amerykańska "blokada blokady" Cieśniny Ormuz

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować ruch przez Ormuz statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent USA Donald Trump, blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

W pierwszych dniach konfliktu, rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran, Teheran przystąpił do odwetowych nalotów na cele w krajach regionu i ogłosił blokadę cieśniny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Wielka BrytaniaUSAwzrost cenwojna w Iranie
Zobacz
|
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj