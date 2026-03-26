Pilny komunikat resortu finansów tuż przed startem drugiego etapu KSeF

O Krajowym Systemie e-Faktur słyszał już chyba każdy przedsiębiorca. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 1 kwietnia nie chodzi o żaden primaaprilisowy żart: tego dnia naprawdę startuje drugi etap wdrażania KSeF. Niczego nie odroczono. I to właśnie dlatego Ministerstwo Finansów zdecydowało się opublikować komunikat tuż na kilka dni przed terminem.

Bo o ile pierwszy etap dotyczył największych graczy na rynku – firm ze sprzedażą powyżej 200 mln zł – o tyle teraz obowiązek e-fakturowania spada na barki zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców.

Kogo dokładnie obejmie drugi etap?

Od 1 kwietnia e-faktury w KSeF muszą wystawiać pozostałe firmy, u których wartość sprzedaży w 2024 r. nie przekroczyła 200 mln zł i nie załapały się na I etap od 1 lutego 2026. W praktyce to setki tysięcy podmiotów - od średnich firm po małe, nawet jednoosobowe biznesy.

Ważne Jest jeden wyjątek. Przedsiębiorcy, u których miesięczna wartość sprzedaży udokumentowanej fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, mają czas do 1 stycznia 2027 r. Reszta powinna być gotowa za kilka dni. Warto też pamiętać, że obowiązek odbierania faktur w KSeF obowiązuje wszystkich już od 1 lutego 2026 r.

Ponad 306 tysięcy firm nie czekało na obowiązek - przystąpili dobrowolnie we wcześniejszym terminie

Ministerstwo podkreśla w komunikacie, że ponad 306 tys. przedsiębiorców korzysta z KSeF dobrowolnie – choć formalnie jeszcze nie musi. Resort traktuje to jako dowód, że system się przyjmuje.

"Bardzo nas cieszy, że już teraz duża grupa firm wystawia faktury w systemie dobrowolnie. Do wdrożenia obowiązku zostało jeszcze kilka dni, dlatego zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z działaniem systemu" – powiedział Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Pytanie, jak wygląda gotowość pozostałych firm. Bo 306 tysięcy to sporo, ale cała grupa objęta drugim etapem jest wielokrotnie większa.

Komunikat resortu finansów uspokaja: rok 2026 bez kar za błędy

To prawdopodobnie najważniejsza informacja w całym komunikacie. Ministerstwo Finansów potwierdziło wprost: za 2026 r. nie będą nakładane sankcje za błędy popełnione podczas korzystania z KSeF. Kto jeszcze o tym nie słyszał, ma tego potwierdzenie czarno na białym.

"Zachęcamy, aby nie bać się i próbować korzystać z systemu. KSeF wiąże się ze zmianą nawyków i procesów fakturowania. Bardzo szybko zauważą państwo, że to prawdziwe ułatwienie" – dodał wiceminister Łoboda. Można to czytać jako wyciągniętą rękę w stronę przedsiębiorców, którzy na wdrożenie nowego systemu patrzą z niepokojem. Rok ochronny daje czas na naukę – ale nie na odkładanie sprawy w nieskończoność.

Bezpłatne narzędzia – czym wystawiać e-faktury? Komunikat resortu finansów podaje konkrety

W komunikacie resort przypomina, że do korzystania z KSeF nie trzeba kupować komercyjnego oprogramowania. Ministerstwo udostępnia dwie bezpłatne aplikacje. Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 działa na komputerze i oferuje pełen zestaw funkcji: wystawianie, odbieranie, przeglądanie i wyszukiwanie faktur. Dokumenty można pobierać w formacie XML lub PDF.

Aplikacja Mobilna KSeF 2.0 pozwala zarządzać fakturami ze smartfona - w tym prowadzić listę nabywców, rachunków bankowych i stworzyć firmową wizytówkę. Ministerstwo zapowiada też aktualizacje z rozszerzeniami funkcjonalności. Już w kwietniu mają pojawić się usprawnienia - bardziej czytelne opisy pól oraz łatwiejsze zgłaszanie faktur stanowiących próbę wyłudzenia czy inny tzw. "scam". Od 1 kwietnia możliwe będzie również dobrowolne wystawianie w KSeF faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA.

Gdzie szukać pomocy przed startem drugiego etapu?

Komunikat Ministerstwa Finansów to nie tylko przypomnienie o terminie – to też informacje o dostępnym wsparciu:

Całodobowa infolinia KAS – konsultanci pomagają zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i technicznych.

Formularz kontaktowy dostępny na stronie ksef.podatki.gov.pl.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym, gdzie działają specjalne stanowiska komputerowe do nauki obsługi systemu.

Od 2 marca resort prowadził też cykl szkoleń branżowych „KSeF – szkolenia dla branży", organizowanych stacjonarnie i online.

Drugi etap KSeF – rewolucja czy ewolucja?

Ministerstwo w swoim komunikacie stawia na ton zachęty, nie przymusu. Podkreśla korzyści: jedno miejsce na wszystkie faktury, automatyczna archiwizacja, ograniczenie papierowej dokumentacji, większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Ale niezależnie od pozytywnego tonu, fakty są twarde. Za kilka dni kolejna, znacznie większa fala przedsiębiorców wejdzie do systemu i zostanie objęta nowym obowiązkiem względem państwa. Ci, którzy jeszcze nie testowali KSeF, mają ostatni moment, żeby to zrobić – tym bardziej że rok ochronny bez kar szybko się skończy, a lepiej przymusić się do nowego obowiązku, gdy jeszcze obowiązuje okres ochronny.

Źródło: Ministerstwo Finansów