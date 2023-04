"Niemiecki rząd jest głęboko przekonany o tym, że czynił to, co właściwe w odpowiednim czasie" - powiedział jego rzecznik Steffen Hebestreit, pytany o to, czy kanclerz Olaf Scholz, podobnie jak wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck, wstydzi się późnego terminu dostaw broni z Niemiec na Ukrainę

Wszystko było bardzo dobrze skoordynowane - powiedział Hebestreit, cytowany przez portal telewizji ARD. Jak dowodził, rząd chciał pomóc Ukrainie, ale jednocześnie konieczne było skoordynowanie działań z partnerami i uniknięcie bezpośredniej konfrontacji między NATO a Rosją. Reklama Niemiecka minister obrony odrzuca żądania dostawy broni na Ukrainę Zobacz również "Jest mi głęboko wstyd" Reklama Nie wszyscy jednak są tego zdania. - Jest mi głęboko wstyd, że nastąpiło to za późno - mówił w tym tygodniu na Ukrainie Habeck, odnosząc się do niemieckiej pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. W czasie swojej dwudniowej wizyty wicekanclerz spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Bartosz Lewicki