Walka z koronawirusem a nieuczciwe praktyki

Reklama

Od kiedy cały świat walczy z koronawirusem, wiele firm i producentów postanowiło w nieuczciwy sposób spróbować zwiększać zyski, bazując na niewiedzy i obawach konsumentów. Przykładowo producenci mydeł antybakteryjnych zaczęli reklamować je jako najbardziej skuteczne w walce z koronawirusem, ceny tych produktów znacznie wzrosły, a w rzeczywistości każde, nawet najzwyklejsze mydło jest skuteczne. Co więcej, mydła tego rodzaju często nie posiadają w swoim składzie alkoholu lub występuje on w zbyt małym stężeniu. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje mydła antybakteryjne nie działają na wirusy, tylko na bakterie. Podobne praktyki można zauważyć wśród producentów różnych suplementów diety, m.in. na odporność. Nie uchronią one przed zachorowaniem – budowanie odporności trwa miesiące, a nawet lata i nagłe rozpoczęcie suplementacji witaminami nie przyniesie widocznych rezultatów przy krótkotrwałym stosowaniu. Ostatnio dość sporo mówi się również o zwalczaniu koronawirusa i innych groźnych patogenów światłem UV. Co należy o tym wiedzieć?

Sterylizator UV a szkodliwe patogeny

Sterylizacja UV, a właściwie dezynfekcja promieniowaniem UV, polega głównie na eliminacji drobnoustrojów, m.in. bakterii i grzybów, które mogą znajdować się na powierzchniach oraz w powietrzu. Długość wykorzystywanych w tym procesie fal UV wynosi od 210 do 328 nm, przy czym najbardziej efektywne są te o długości 254 nm. Wykorzystuje się do tego celu lampy rtęciowe. Dochodzi do tworzenia dimerów tyminy, a w konsekwencji do uszkodzenia DNA bakterii i wirusów. [1] Nie jest to jednak urządzenie w pełni skuteczne i bezpieczne, a może nieść ze sobą wiele zagrożeń.

Nie usuwa form przetrwalnikowych bakterii i wirusów

W przeciwieństwie do sterylizacji w autoklawie, sterylizator UV nie usuwa form przetrwalnikowych bakterii i wirusów. Nie możemy więc mówić o pełnej skuteczności tego procesu oraz o jego sterylności. Promieniowanie UV, zmieniając strukturę kwasów nukleinowych, działa głównie na formy wegetatywne i przetrwalnikowe oraz już nieaktywne drobnoustroje. Takie urządzenie nie zapewnia więc pełnego bezpieczeństwa. Nie jest to sterylizacja klasy B, tylko niższej S lub N, w zależności od zastosowanego źródła promieniowania. Jest to jedynie tania alternatywa, która może spowodować więcej szkody niż pożytku. Jedynie sterylizator parowy zapewnia 100% skuteczność oraz pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia groźnymi dla zdrowia drobnoustrojami do minimum.

Niedokładne działanie

Promienie ultrafioletowe wykorzystywane w sterylizatorze UV rozchodzą się liniowo, przez co nie dochodzą one do wszystkich potencjalnie zakażonych miejsc, a drobnoustroje mogą przetrwać w miejscach „zacienionych”. Promieniowanie UV, niszcząc głównie drobnoustroje w powietrzu i na powierzchniach, może być wykorzystywane tylko i wyłącznie jako uzupełnienie sterylizacji i metoda wspomagająca, na przykład w placówkach ochrony zdrowia, przychodniach, prywatnych gabinetach i szpitalach. Bakteriobójcze lampy UV ograniczają ryzyko zakażeń drogą kropelkową, ale nie przenikają w głąb ciał stałych oraz płynów. Oznacza to, iż sterylizują, wyjaławiają jedynie powietrze, przez co nigdy nie zastąpią skutecznej sterylizacji przedmiotów wielokrotnego użytku w autoklawie.

Szkodliwe dla człowieka

Bakteriobójcze lampy UV nie są obojętne dla zdrowia człowieka. Są one odpowiednie jedynie do sterylizacji powierzchni oraz powietrza. Mogą wywołać podrażnienie i uszkodzenie skóry, zapalenie spojówek i rogówki, a nawet prowadzić do rozwoju nowotworów skóry. [2] [3] Nie bez powodu przy każdorazowym uruchomieniu urządzenia, na przykład w salach szpitalnych, zaleca się niezwłoczne opuszczenie pomieszczeń. [4]

Długość procesu

Promienie UV muszą działać na powierzchnię bardzo długo – od 2 do 8 godzin, np. w sali operacyjnej, gabinecie lekarskim. Mogą być również używane przez około 20 minut, aby zdezynfekować powietrze między zabiegami, ale i tak nie dają pewności co do sterylnego, w 100% skutecznego efektu. [5]

Brak aprobaty stacji sanitarno-epidemiologicznych

Z uwagi na tylko częściową skuteczność sterylizatory UV nie są zalecane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jedynie autoklawy parowe są uznane za właściwe do skutecznej sterylizacji. W kwestii bezpieczeństwa powinniśmy ufać tylko tym metodom, które są akceptowane przez odpowiednie instytucje i sprawdzone w działaniu. Nie bez powodu w szpitalach i gabinetach lekarskich są wykorzystywane autoklawy, a nie sterylizatory UV. Nie tylko w walce koronawirusem, ale również z innymi szkodliwymi patogenami, z którymi mamy styczność na co dzień, nie możemy uciekać się do półśrodków – bezpieczeństwo i pełna skuteczność powinny być na pierwszym miejscu.

Reklama

Sterylizator parowy

Sterylizator parowy, tak samo środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, gogle i kombinezony ochronne, zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia WHO za kluczowe w walce z trwającą na świecie pandemią koronawirusa. Sterylizacja w autoklawie polega na niszczeniu wszystkich form szkodliwych drobnoustrojów, także form przetrwalnikowych. Narzędzie, które przeszło proces sterylizacji, jest wolne od ponad 99% patogenów. Autoklaw stanowi obowiązkowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych, lekarskich, a także ma swoje zastosowanie w miejscach, w których podczas zabiegów dochodzi lub może dojść do przerwania ciągłości skóry, m.in. w zakładach fryzjerskich, salonach kosmetycznych i w studiach tatuażu. Można w nim sterylizować metalowe narzędzia wielokrotnego użytku, maseczki, bandaże itp. Jeden z producentów autoklawów, firma ENBIO, wiedząc jak podstawowym urządzeniem w walce z koronawirusem jest autoklaw, przekazała ponad 100 sterylizatorów do polskich, niemieckich, włoskich i hiszpańskich szpitali, a 10% kwoty z każdego zakupionego egzemplarza urządzenia w sklepie internetowym Enbio zostanie przekazane na rzecz szpitali. Dla firmy ENBIO jako producenta autoklawów kwestie związane ze zdrowiem i życiem ludzkim od zawsze były priorytetem.

O czym należy pamiętać?

W dobie pandemii pamiętajmy o prewencji – częstym myciu rąk, używaniu maseczek, rękawiczek w trakcie zakupów, unikaniu dużych skupisk ludzi, a przede wszystkim dostosowywaniu się do wytycznych WHO oraz wprowadzonych ograniczeń w poszczególnych państwach. Sprawdzajmy również dokładnie czytane informacje oraz ich źródła – w Internecie można natrafić na wiele nieprawdziwych informacji. Słuchajmy tego, co mówią lekarze i inni specjaliści, a nie publicyści czy celebryci.





[1] https://www.lekarski.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiologia/files/Dezynfekcja_i_sterylizacja.pdf.

[2] https://www.cuimc.columbia.edu/news/can-uv-light-fight-spread-influenza.

[3] https://www.lekarski.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiologia/files/Dezynfekcja_i_sterylizacja.pdf.

[4] https://mednova.pl/blog/lampy-bakteriobojcze-jakie-wybrac-porownanie.

[5] https://medipretium.pl/lampy-bakteriobojcze-dezynfekcja-powierzchnii-powietrza-uv-c-26.

Bibliografia:

Dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu https://www.lekarski.umed.wroc.pl/sites/default/files/mikrobiologia/files/Dezynfekcja_i_sterylizacja.pdf. Can UV Light Fight the Spread of Influenza? Safe for human exposure, far-UVC light may offer low-cost solution to eradicating airborne viruses in indoor public spaces, Center https://www.cuimc.columbia.edu/news/can-uv-light-fight-spread-influenza. Medyczne lampy bakteriobójcze - zasadniczy element wyposażenia gabinetu lekarza? MEDNOVA https://mednova.pl/blog/lampy-bakteriobojcze-jakie-wybrac-porownanie. Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C, Pretium Medical https://medipretium.pl/lampy-bakteriobojcze-dezynfekcja-powierzchnii-powietrza-uv-c-26