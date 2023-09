W ramach Konta dla Młodych do ukończenia 18. roku życia nie obowiązuje opłata za kartę, a do 26. także za prowadzenie rachunku. Konto dodatkowo oferuje darmowe przelewy internetowe w kraju. Klient może również bezpłatnie aktywować dwie wybrane korzyści spośród siedmiu dostępnych, a są to: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce, wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, bezpłatne bankomaty za granicą, zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne, pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych, pakiet bezpłatnych powiadomień, płatności kartą bez kosztów przewalutowania. Za każdą kolejną aktywowaną korzyść obowiązuje opłata 3,5 zł miesięcznie.

- Oferta skierowana dla osób w wieku 13 – 17 lat to efekt zrozumienia, że młodzi ludzie mają swoje wyjątkowe wymagania i aspiracje finansowe. Konto dla Młodych to elastyczne narzędzie, które umożliwia wybór korzyści zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dzięki temu, młodzi klienci Alior Banku mogą dostosować swoje konto tak, by jak najlepiej odpowiadało ich stylowi życia i planom – dodaje Magdalena Lewicka, Dyrektor Departamentu Marketingu.

Aby otworzyć Konto dla Młodych dla dziecka, rodzic może skorzystać z różnych opcji. Nowi klienci mogą złożyć wniosek w oddziale banku, a obecni wykorzystać bankowość zdalną (Alior Mobile lub Alior Online) i potwierdzić tożsamość za pomocą videoselfie lub podpisać umowę w obecności kuriera w domu.

Z kampanią prezentującą Konto dla Młodych będzie można spotkać się w tradycyjnym radiu w stacjach: RMF, RMF Maxx, ESKA , SuperNowa, PLUS, VOX, Muzo FM, Wnet, Doxa, na platformie muzycznej Spotifyoraz w Social Mediach m.in. na Instagramie i TikToku.

Promocja Konta dla Młodych nie jest jedynym działaniem banku, które ma na celu szerzenie edukacji finansowej wśród nastolatków. Wiosną 2023 roku Fundacja Alior Banku przeprowadziła największe w Polsce badanie dotyczące poziomu wiedzy ekonomicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Raport objął także świadomość uczniów w podejmowaniu codziennych decyzji finansowych.

Wyniki pokazały, że ponad połowa ósmoklasistów i więcej niż ¾ uczniów trzeciej klasy szkoły średniej korzysta z usług bankowych, w tym często z kont oszczędnościowych. Nastolatkowie ponad 80 proc. chętniej używają mobilnych aplikacji bankowych niż wersji desktopowej, a ponadto wolą płacić elektronicznie niż gotówką. Co ciekawe, spory odsetek uczniów szkół średnich odchodzi nawet od karty płatniczej na rzecz wykorzystania w tym celu smartfonu czy zegarka.

Raport wskazuje także na znaczącą rolę edukacji oraz potrzebę współpracy oświaty z instytucjami finansowymi. Kadra zgodnie stwierdziła, że zarządzanie „niewidzialnymi” pieniędzmi jest psychologicznie trudniejsze, a wiedza ekonomiczna musi być skonfrontowana z realnym doświadczeniem.

- Jako Alior Bank aktywnie angażujemy się w rozwijanie kompetencji finansowych młodzieży. Chcemy, by produkty i usługi przez nas oferowane były zgodne z rzeczywistymi potrzebami nastolatków i ich rodziców. Ostatnio podjęliśmy szereg inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich było zrealizowanie badania przez Fundację Alior Banku, które miało na celu sprawdzenie wiedzy finansowej dzieci i młodzieży w Polsce. Kolejnym krokiem jest nasza kampania promocyjna, która ma przypomnieć młodym klientom o istniejącej ofercie Konta dla Młodych. Mają one pomóc nastolatkom osiągnąć finansową samodzielność. Wszystkie te działania stanowią część naszego zobowiązania do tworzenia bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa – mówi Jacek Polańczyk, Wiceprezes Zarządu.