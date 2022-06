Pekao Leasing, spółka z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 200 mln euro (ponad 900 mln zł według aktualnego kursu). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie - w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach - inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce . Mogą być one wydatkowane na takie cele jak zakup środków trwałych i urządzeń produkcyjnych niezbędnych do podstawowej działalności firm. Szczególny nacisk kładziony jest na inwestycje proekologiczne.