Zwyczaje zakupowe Polaków w e-commerce

W sieci zakupu dokonało już 84 proc. internautów. W ubiegłym roku sektor e-commerce w Polsce wzrósł o 42 proc. i osiągnął poziom 420 euro w ujęciu wydatków per capita, czyli na osobę. A to nie koniec – będziemy wydawać coraz więcej.

Ostatnie realia biznesowe związane z pandemią spowodowały wzrost udziału e-commerce w całym handlu. W 2020 roku wartość ta poszybowała z 13,6 proc. do 18 proc. E-commerce rośnie jak na drożdżach, ale jednocześnie - jak pokazują dane - 88 proc. internautów nadal dostrzega wiele problemów związanych z zakupami online. Napotykają oni różne trudności w zakresie użyteczności e-sklepu, prezentacji produktów, kontaktu z e-sklepem, płatności i dostawy.

Czego zatem oczekują polscy konsumenci?

Wygody

Możliwości wyboru

Przejrzystości procesu zakupowego

Elastyczności

Łatwości obsługi

Dynamicznie zmieniające się zachowania konsumenckie wymagają od e-sklepów sprawnego dostosowania się do nich.

Odpowiedni proces płatności – orężem w walce o klientów

Mimo, że płatności są jednym z najlepiej ocenianych obszarów funkcjonowania e-sklepów, to aż 68 proc. internautów, którzy kupują online dostrzega jakieś niedostatki również i na tym polu. Owe niedostatki najczęściej wynikają z problemów z odpowiednim podliczaniem zamówienia, czyli z ergonomią płatności, różnym wyglądem tych samych form płatności w poszczególnych sklepach, czy zapamiętywaniem wybranych wcześniej metod płatności.

Czym jest podnoszenie płatności – i dlaczego jest tak ważne?

Oprócz szerokiego wyboru metod płatności, który jest bardzo ważny dla osób, które robią e-zakupy, warto zwrócić uwagę na ich dodatkowe funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość „podnoszenia płatności” – czyli możliwość dokończenia przerwanej płatności. Powodów jej przerwania może być wiele, np.:

Utrata połączenia internetowego

Problemy techniczne z urządzeniem, na którym dokonywany jest zakup

Limit w wybranym sposobie płatności

Wpisanie błędnego kodu BLIK

Brak środków

Pokażmy to na przykładzie bramki płatniczej Paynow. Dzięki możliwości „podniesienia płatności” konsument, w momencie gdy status jego płatności jest odrzucony bądź błędny, może wrócić do tego samego okna bramki płatniczej i może dokończyć przerwaną płatność albo ponowić odrzuconą z możliwością zmiany metody płatności. Wszystko to bez wychodzenia z procesu płatniczego. Procedurę można powtarzać do skutku – czyli do pozytywnego zakończenia transakcji. Co ważne, wszystko to odbywa się w ramach tego samego procesu zamówienia – nie trzeba tworzyć nowego ID transakcji by ją skutecznie dokończyć. To istotne zarówno z punktu widzenia kupującego jak i sklepu internetowego.

Dla każdego coś dobrego!

Z perspektywy kupującego „podnoszenie” ułatwia proces płatności, pozwala bezproblemowo sfinalizować „zakłócone” zamówienie, bez potrzeby ponownego tworzenia koszyka. Z kolei z punktu widzenia sprzedawcy – pozwala to na zmniejszenie ilości transakcji nieopłaconych i redukuje ilość porzuconych koszyków. Na 100 dokonanych transakcji w sklepach internetowych, średnio 10 za pierwszym razem się nie udaje. Warto zawalczyć o to, by również i te transakcje skończyły się sukcesem.

Skuteczne podnoszenie na przykładzie

Teoria za nami, ale zobaczmy jak „podnoszenie płatności” może pomóc Twojemu sklepowi internetowemu na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz internetowy sklep z łyżwami. W okresie okołoświątecznym Twoja sprzedaż wzrasta, a Tobie zależy na tym, by sprzedać jak najwięcej. Twoi pracownicy i Ty w pocie czoła pracujecie, by proces zakupowy przebiegał sprawnie, zajmujecie się ewentualnymi problemami. A teraz, wyobraźmy sobie 3 scenariusze:

Klient wchodzi na stronę i poświęca sporo czasu na wybór 4 różnych par łyżew dla siebie, syna, córki i żony.

Po pieczołowicie dokonanych wyborach przechodzi do procesu płatności.

Nagle wyskakuje okienko komunikatora – kolega pyta o datę kolejnej wyprawy wędkarskiej, klient przełącza się na zakładkę z korespondencją, by ustalić szczegóły.

Mija czas na dokonanie płatności.

Co dzieje się dalej?

Opcja pierwsza

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że stracił możliwość dokonania płatności.

Proces cofa się do początku, ale klientowi nie chce się już ponownie budować koszyka różnych łyżew i rezygnuje z zakupu na rzecz snucia dalszych planów wędkarskich.

Nie dość, że Twój sklep traci tę jedną transakcję, to potencjalnie również i tego klienta, który zniechęcony procesem, może już nie wrócić na Twoją stronę.

Opcja druga

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że stracił możliwość dokonania płatności.

W tym samym czasie dostaje maila z informacją, że może dokończyć płatność, ale niestety, trafia on do spamu.

Klient ma wrażenie, że proces cofa się do początku, ale nie chce mu się już ponownie budować koszyka różnych łyżew i rezygnuje z zakupu na rzecz snucia dalszych planów wędkarskich.

Następnego dnia Twoi pracownicy kontaktują się z klientem, mówiąc, że może dokończyć proces zakupu, że jego wybory zostały zachowane – wystarczy odszukać wiadomość mailową.

Klient zastanawia się nad dokończeniem procesu zakupowego, ale kilka godzin wcześniej postanowił już dokupić wędkę na wyjazd i nie ma środków na zakup łyżew.

Nie dość, że nie udało się uratować tego koszyka zakupowego, to Twoi pracownicy, którzy mogli skupiać się na rozwiązywaniu innych problemów, poświęcili swój czas na kontakt z klientem.

Opcja trzecia

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że w statusie jego płatności widnieje „błąd”, jednocześnie pojawia się komunikat, że może ponownie dokonać płatności.

Klient dokonuje płatności, transakcja zakończona sukcesem.

Dzięki wykorzystaniu prostej funkcjonalności udało się zaoszczędzić wysiłków Twoich pracowników, klient zakończył transakcję z sukcesem i zwiększasz szansę na jego kolejne zakupy.

Nowoczesne sposoby “podnoszenia płatności”

Część bramek płatniczych w ramach funkcjonalności „podnoszenia płatności” udostępnia opcję kontaktu mailowego w ślad za porzuconą transakcją. Niestety, skuteczność maili jest bardzo niska. Stąd też Paynow, czyli bramka płatności od mBanku, w ramach tej opcji oferuje możliwość wznowienia procesu z tego samego okna zakupowego. W przypadku Paynow można zintegrować się na kilka sposobów, poza gotowymi wtyczkami do PrestaShop, Magento i WooCommerce Paynow oferuje także przejrzystą dokumentację techniczną (API). Dzięki takiemu uproszczeniu konsumenci mogą w łatwy i niewymagający wiele zachodu sposób dokończyć raz rozpoczętą transakcję. To przekłada się bezpośrednio na zyski w Twoim sklepie internetowym.