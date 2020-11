Renciści to osoby w każdym wieku, które są trwale lub częściowo niezdolne do pracy i otrzymują świadczenie z tego tytułu. Do tego grona zalicza się także ludzi pobierających renty rodzinne. Chcesz otrzymać pożyczkę? Zastanawiasz się, ile pieniędzy otrzymasz? Dowiedz się więcej!

Pożyczki dla rencistów – czy to możliwe?

Renta to stabilne, jednak niezbyt wysokie źródło dochodu. Świadczenia wahają się od 900 do 1400 złotych na osobę. Takie zarobki mogą okazać się niewystarczające np. w banku, ale to nie jedyna opcja finansowania. Na rynku znajduje się wiele firm, które chętnie udzielają pożyczek osobom o niskich dochodach, w tym także rencistom.

To, czy osoba pobierająca rentę otrzyma pieniądze, zależy od jej zdolności kredytowej, która jest obliczana na podstawie:

stałości dochodu – świadczenie udzielane jest na okres od 2 do 5 lat,

wysokości otrzymywanego świadczenia i deklarowanych wydatków,

historii kredytowej i obecnych zobowiązań.

Pożyczkodawca z pewnością doceni, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania spłacałeś regularnie i weźmie to pod uwagę podczas wydawania decyzji. W wielu firmach ważnym ograniczeniem jest próg wiekowy. Jednak z łatwością można znaleźć takie, które nie stosują takich restrykcji, jak np. Wonga.

Ekstra gotówka dla rencistów – gdzie znaleźć pożyczkę?

Zastanawiasz się, gdzie znaleźć firmę, która pożycza pieniądze osobom z niskimi dochodami? Szeroki wybór pożyczek dla rencistów jest dostępny na stronie internetowej https://lowcachwilowek.pl. Kalkulator pomoże Ci w obliczeniu RRSO i kosztów pożyczki.

Następnie, aby złożyć wniosek, uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Do tego będą potrzebne dane osobowe, jak imię, nazwisko, numer PESEL, a także numer dowodu osobistego. Wszystko po to, aby móc zweryfikować tożsamość i potwierdzić prawdziwość przekazanych informacji. Po wypełnieniu pól wyślij wniosek i poczekaj na decyzję. Wiadomość o przyznaniu pożyczki otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku.

Pożyczka internetowa to bardzo wygodne rozwiązanie dla wielu rencistów. Nie trzeba odwiedzać placówki osobiście ani z nikim bezpośrednio rozmawiać. Pieniądze są przesyłane wprost na podane konto bankowe.

Firmy udzielające pożyczki rencistom

Na rynku działa obecnie kilkadziesiąt firm, które trudnią się udzielaniem pożyczek dla rencistów. Część z nich nie wymaga potwierdzania dochodów, nie sprawdza baz dłużników ani zdolności kredytowej, a swoją decyzję opiera na danych z dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez klienta. Niemniej jednak pożyczkodawca ma prawo poprosić klienta o przedstawienie legitymacji emeryta-rencisty, jej numeru i daty wydania, a także dowodu odbioru renty z ostatniego mijającego miesiąca.

Rencista otrzyma pożyczkę w takich firmach jak:

Smartpożyczka – pierwsza chwilówka do 3 000 złotych, trzecia do nawet 10 000 złotych do 30 dni. Próg wiekowy: 75 lat,

Wonga – pierwsza i każda kolejna chwilówka do 1 000 złotych na 30 dni. Bez ograniczeń wiekowych,

Hapipożyczki – pierwsza pożyczka ratalna do 15 000 złotych bez progu wiekowego,

Supergrosz – maksymalna kwota dla klientów, którzy biorą pierwszy pożyczkę, to 10 000 złotych. Pożyczkobiorca nie może mieć więcej niż 80 lat.

Oferty dla rencistów mają także Provident, SuperTysiak, Vivus, Kuki.pl, NetCredit, LoanMe i GotównkaNonStop. Warto rozważyć każdą opcję, zanim podejmie się decyzję.

Okres spłaty pożyczki – jak długi?

Pożyczka dla rencistów to atrakcyjna forma finansowania. Najczęściej pobierana jest na cele zdrowotne lub jako wsparcie innych członków rodziny.

Klient może skorzystać z:

chwilówki – to opcja jest stworzona dla osób, które mają pewność, że spłacą swoje zobowiązanie w najbliższym miesiącu,

pożyczki z podziałem płatności na raty – to propozycja dla rencistów, którzy nie chcą nadmiernie obciążać swojego budżetu i wolą powoli spłacać zobowiązanie przez kilka miesięcy. Długość okresu spłaty zależy od wybranej oferty i firmy pożyczkowej.

Jak widać, także renciści mogą skorzystać z szerokiej oferty pożyczek. Rozważ tę opcję i ciesz się możliwością realizacji swoich planów!