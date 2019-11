Prezydent zauważył, że 25-lecie dotyczy KDPW, funkcjonującego jako samodzielna spółka akcyjna, która zaczęła funkcjonować 7 listopada 1994 r. Wcześniej jednak, jak przypomniał prezydent, wraz z powstaniem GPW w 1991 r. powstała komórka będąca początkiem przyszłego KDPW, która zajmowała się rozliczaniem transakcji.

Prezydent zaznaczył, że dziś KDPW jest potężną, niezwykle ważną instytucją.

- Powiedziałbym, fundamentem bezpieczeństwa krajowego rynku instrumentów finansowych, (…) jego dobrego funkcjonowania, izbą rozliczeniową dla właściwie wszystkich transakcji, które na tym rynku następują – mówił Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę na rolę KDPW w budowie nowoczesnej polskiej gospodarki i rozwijaniu polskiej giełdy w sposób bezpieczny i sprawny, zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Dodał, że KDPW to także bardzo nowoczesne przedsiębiorstwo technologiczne.

Prezydent zauważył, że też ma pewien osobisty udział w tym, że KDPW ma dziś tę postać i taki akcjonariat. Przypomniał, że prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego projekt ustawy, która miała zmusić NBP do sprzedaży swoich akcji KDPW. Prosił o to ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek.

- Tak się składało, że to ja wtedy byłem tym prawnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu pan prezydent wówczas powierzył obronę akcjonariatu NBP w KDPW – powiedział prezydent.

Przyznał, że było to dla niego trudne, bowiem nie specjalizował się w tego typu prawie, niemniej interwencja okazała się skuteczna, bowiem TK podzielił argumenty prezydenta i przepisy te zostały uznane za niezgodne z Konstytucją.

Duda wyraził nadzieję, że także w przyszłości KDPW będzie dzielnie wspierał rozwój gospodarczy Polski, umacniając krajowy rynek kapitałowy i jego pozycję w globalnej sieci rynków kapitałowych i rozwoju rynków finansowych.

Podczas uroczystości odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zwrócił w nim uwagę, że KDPW jest instytucją wyjątkową, kluczową dla stabilnego funkcjonowania polskiego rynku finansowego.

"Ćwierć wieku funkcjonowania KDPW nierozerwalnie związane jest z kształtowaniem się gospodarki rynkowej w naszym kraju (...). Istotne znaczenie ma przy tym budowana przez lata renoma i zaufanie, a także profesjonalizm pracujących w KDPW ekspertów" - napisał premier. Jego zdaniem ich wkład w rozwój polskiej gospodarki jest nie do przecenienia.

Wśród sukcesów KDPW premier wymienił stworzoną przez spółkę platformę block chain dla rynku kapitałowego; podziękował wszystkim, którzy mają w tym sukcesie swój udział.

Prezes KDPW Maciej Trybuchowski zauważył podczas swojego wystąpienia, że polski rynek kapitałowy był jednym z pierwszych na świecie, na którym wprowadzono tak rozległą dematerializację papierów wartościowych. - Od początku KDPW stawiał na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i taka dewiza przyświeca nam do dzisiaj - podkreślił Trybuchowski.

Zaznaczył, że spółka jest otwarta na innowacje i inwestuje w rozwój. Wskazał, że efektywna i bezpieczna infrastruktura transakcyjna daje gwarancje niezakłóconego funkcjonowania rynku kapitałowego, a KDPW jest kluczowym podmiotem tej infrastruktury. Dodał, że przez lata KDPW ewoluował od instytucji depozytowo-rozliczeniowej do grupy kapitałowej, która oferuje kompletny pakiet nowoczesnych usług dla rynku finansowego.

Podczas uroczystości wręczono nagrody 25-lecia KDPW podmiotom zasłużonym dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Laureatami zostali: PKO BP, OSTC Limited, Dom Maklerski X-Trade Brokers, Bank Pekao, Bank Citi Handlowy, Erste Securities, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski.