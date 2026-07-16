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MSZ wstrzymuje wypłaty. Resort zapowiada kontrolę po doniesieniach o fałszywej dokumentacji

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
34 minut temu
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Spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli
MSZ wstrzymuje wypłaty. Resort zapowiada kontrolę po doniesieniach o fałszywej dokumentacji/East News
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapowiedział, że resort przeprowadzi szczegółową kontrolę w związku z doniesieniami medialnymi dot. dotacji przyznanych w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026”. WP pisała, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 mln zł dotacji.

Będzie kontrola MSZ w związku z doniesieniami ws. konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026”

Według czwartkowych doniesień Wirtualnej Polski Stowarzyszenie Polonia Connect, które otrzymało w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2026” 1,95 mln zł, zmieniło nazwę, statut i profil działalności na trzy tygodnie przed upływem terminu składania ofert. Jak dodano, jedyny większy udokumentowany grant publiczny stowarzyszenia dotyczył zupełnie innego obszaru niż Polonia. WP podała, że Stowarzyszenie Polonia Connect miało być największym beneficjentem tegorocznej edycji konkursu.

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Do tych doniesień w popołudniowym wpisie na X odniósł się rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie dotacji przyznanych w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2026, MSZ RP przeprowadzi szczegółową kontrolę całego postępowania konkursowego - zapowiedział rzecznik MSZ.

MSZ wstrzymało wypłaty

Wewiór poinformował zarazem, że minister spraw zagranicznych do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu "podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu”.

Jeśli w toku weryfikacji potwierdzą się doniesienia dotyczące wprowadzenia urzędników w błąd lub przedstawienia fałszywej dokumentacji, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania - zapowiedział również Wewiór.

Rzecznik MSZ podkreślił, że resort traktuje opisaną historię jako „potwierdzenie słuszności uruchomionych przez MSZ prac nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej z udziałem tzw. operatorów”. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów transparentności i efektywności wydatkowania środków publicznych, aby zagwarantować stabilne i realne wsparcie dla środowisk polonijnych - podkreślił rzecznik MSZ. Dodał, że resort dyplomacji przedstawi w najbliższym czasie wypracowane w tym zakresie rozwiązania.

Doniesienia WP

Jak wynika z artykułu Wirtualnej Polski, do 7 kwietnia - kiedy ruszył nabór ofert do tegorocznej edycji organizowanego przez MSZ konkursu - Stowarzyszenie Polonia Connect nosiło nazwę „Lubelska Liga Gier Miejskich” i zajmowało się m.in. organizacją imprez plenerowych w Lublinie. WP podała, że 7 kwietnia stowarzyszenie uchwaliło zmianę swej nazwy, a w statucie znalazł się punkt o działalności na rzecz Polonii. „Kilka tygodni później organizacja dostała od Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1,95 mln zł. To blisko 18 proc. rozdysponowanej puli konkursu »Polonia i Polacy za Granicą 2026«” - podał portal.

Jak wynika z informacji o konkursie „Polonia i Polacy za Granicą” na stronach rządowych, jego cele to wsparcie postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych poprzez realizację programu szkoleniowego dla liderów polonijnych, a także wsparcie realizacji polityki MSZ wobec młodej Polonii poprzez organizację wizyt studyjnych, prezentujących współczesną Polskę.

Jak informowało MSZ, w ramach tegorocznej edycji konkursu do rozdysponowania na oferty realizujące te cele przewidywano łącznie 11,5 mln zł. Jak wynika z informacji na stronie resortu, Ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła ok. 10,9 mln zł. Dotację przyznano 41 projektom, spośród których 6 zgłosiło Stowarzyszenie Polonia Connect.

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Źródło PAP
Tematy: poloniaMSZkonkursdotacje
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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