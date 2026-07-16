Będzie kontrola MSZ w związku z doniesieniami ws. konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026”

Według czwartkowych doniesień Wirtualnej Polski Stowarzyszenie Polonia Connect, które otrzymało w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2026” 1,95 mln zł, zmieniło nazwę, statut i profil działalności na trzy tygodnie przed upływem terminu składania ofert. Jak dodano, jedyny większy udokumentowany grant publiczny stowarzyszenia dotyczył zupełnie innego obszaru niż Polonia. WP podała, że Stowarzyszenie Polonia Connect miało być największym beneficjentem tegorocznej edycji konkursu.

Do tych doniesień w popołudniowym wpisie na X odniósł się rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie dotacji przyznanych w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2026, MSZ RP przeprowadzi szczegółową kontrolę całego postępowania konkursowego - zapowiedział rzecznik MSZ.

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie dotacji przyznanych w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2026”, @MSZ_RP przeprowadzi szczegółową kontrolę całego postępowania konkursowego.

Jednocześnie, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu, minister… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 16, 2026 Rozwiń

MSZ wstrzymało wypłaty

Wewiór poinformował zarazem, że minister spraw zagranicznych do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy i zakończenia audytu "podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla wskazanego w tekście podmiotu”.

Jeśli w toku weryfikacji potwierdzą się doniesienia dotyczące wprowadzenia urzędników w błąd lub przedstawienia fałszywej dokumentacji, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania - zapowiedział również Wewiór.

Rzecznik MSZ podkreślił, że resort traktuje opisaną historię jako „potwierdzenie słuszności uruchomionych przez MSZ prac nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej z udziałem tzw. operatorów”. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów transparentności i efektywności wydatkowania środków publicznych, aby zagwarantować stabilne i realne wsparcie dla środowisk polonijnych - podkreślił rzecznik MSZ. Dodał, że resort dyplomacji przedstawi w najbliższym czasie wypracowane w tym zakresie rozwiązania.

Doniesienia WP

Jak wynika z artykułu Wirtualnej Polski, do 7 kwietnia - kiedy ruszył nabór ofert do tegorocznej edycji organizowanego przez MSZ konkursu - Stowarzyszenie Polonia Connect nosiło nazwę „Lubelska Liga Gier Miejskich” i zajmowało się m.in. organizacją imprez plenerowych w Lublinie. WP podała, że 7 kwietnia stowarzyszenie uchwaliło zmianę swej nazwy, a w statucie znalazł się punkt o działalności na rzecz Polonii. „Kilka tygodni później organizacja dostała od Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1,95 mln zł. To blisko 18 proc. rozdysponowanej puli konkursu »Polonia i Polacy za Granicą 2026«” - podał portal.

Jak wynika z informacji o konkursie „Polonia i Polacy za Granicą” na stronach rządowych, jego cele to wsparcie postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych poprzez realizację programu szkoleniowego dla liderów polonijnych, a także wsparcie realizacji polityki MSZ wobec młodej Polonii poprzez organizację wizyt studyjnych, prezentujących współczesną Polskę.

Jak informowało MSZ, w ramach tegorocznej edycji konkursu do rozdysponowania na oferty realizujące te cele przewidywano łącznie 11,5 mln zł. Jak wynika z informacji na stronie resortu, Ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła ok. 10,9 mln zł. Dotację przyznano 41 projektom, spośród których 6 zgłosiło Stowarzyszenie Polonia Connect.