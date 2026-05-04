Kwoty do koperty na komunię w 2026 r. Tak odpowiadali Polacy [BADANIE]

Podczas badania zapytano respondentów, jaką kwotę przekazaliby w prezencie dziecku z okazji pierwszej komunii w przypadku, gdyby zostali zaproszeni na uroczystość, ale nie jako chrzestni czy dziadkowie. W sondażu do wyboru było 8 przedziałów kwotowych.

Najczęściej wybierane kwoty prezentów

Najwięcej wskazań - 28,4 proc. dotyczyło zakresu od 401 do 600 zł. Niewiele mniej respondentów - 24,4 proc. zaznaczyło przedział 201-400 zł. 12,5 proc. badanych skłonnych byłoby włożyć do koperty kwotę 801-1000 zł, a 9 proc. – 601-800 zł, z kolei 8,4 proc. uczestników badania wskazało najmniejszą w zestawie odpowiedzi kwotę - do 200 zł.

Na obdarowanie dziecka przystępującego do pierwszej komunii sumą od 1001 do 1500 zł gotowych byłoby 5,8 proc. ankietowanych, a zakres 1501-2000 zł wskazało 2,7 proc. Najwyższą kwotę - powyżej 2000 zł – wybrało 1,2 proc. respondentów. Z kolei 7,6 proc. uczestników badania nie potrafiło się w tej kwestii określić.

W ocenie autorów badania wyniki w dużej mierze odzwierciedlają różnice w zamożności Polaków, ale pod uwagę należy wziąć również inne czynniki.

Czynniki wpływające na wysokość prezentu

„W grę wchodzą też kwestie światopoglądowe, lokalne obyczaje, czy też stopień zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. Decyduje zatem nie tylko ekonomia, ale również emocje i kontekst społeczno-kulturowy. Myślę, że znaczna część badanych biorących pod uwagę te czynniki znalazła się w grupie, która nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie” - zauważył Piotr Biela z Briju.

W raporcie przedstawiono wyniki badania UCE Research i Briju „Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026”. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.