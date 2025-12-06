Jak wynika z danych Związku Banków Polskich (ZBP) oraz firmy badawczej Minds&Roses, które przygotowały raport, tegoroczne święta Bożego Narodzenia powinny być łagodniejsze dla domowych budżetów.

Ile Polacy wydają na święta?

Mimo to Polacy przewidują, że wydadzą na święta niemal 1,8 tys. zł - o ponad 200 zł więcej niż w 2024 r. Największą część tej kwoty pochłoną prezenty - 677 zł, a 671 zł - zakupy spożywcze. Na podróże i dojazdy wydamy ok. 439 zł.

Na pytanie, czy w aktualnej sytuacji gospodarczej planujemy ograniczenia zakupów świątecznych, twierdząco odpowiedziało 51 proc., a 37 proc. zaprzeczyło. Pozostali nie mieli zdania w tej sprawie. Osoby planujące oszczędności wskazywały przede wszystkim na mniejsze wydatki na artykuły spożywcze (40 proc.) oraz prezenty (39 proc.). Mniej Polaków ograniczy wydatki na podróże (14 proc.).

Ile wyda czteroosobowa rodzina na święta Bożego Narodzenia?

Przeciętna czteroosobowa rodzina wyda na święta 3 tys. 655,30 zł, czyli o prawie 150 zł mniej niż rok temu - wyliczyli autorzy raportu. Zwrócili uwagę, że wpływają na to przede wszystkim tańsze paliwo oraz niższe ceny części usług i przygotowań. Pod uwagę wzięli m.in. najpopularniejsze produkty spożywcze, żywe i sztuczne choinki, ozdoby świąteczne, catering czy wydatki związane z podróżami w kraju i za granicą.

Z raportu wynika, że ubrania i usługi fryzjerskie pochłoną średnio 1 tys. 147 zł – o 148 zł mniej niż w ubiegłym roku, a za pełen bak paliwa zapłacimy ok. 348 zł wobec 394 zł rok temu. Autorzy raportu wyliczyli, że cena 2 kg karpia spadła o ponad 20 zł w ciągu roku, do 117 zł. Droższe są natomiast słodycze - np. cena czekolady mlecznej wzrosła z 5 zł do 7,5 zł za 100 g. Więcej zapłacimy także za choinki - żywe drzewko kosztuje od 75 do 250 zł, a sztuczne od 205 do 608 zł.

"Sytuacja finansowa stabilniejsza"

W domu nadchodzące święta planuje spędzić 86 proc. uczestników badania, a u przyjaciół lub na wakacjach w Polsce - po 4 proc.; za granicę wybiera się 2 proc., a 4 proc. jeszcze nie wie, gdzie spędzi Boże Narodzenie.

Sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych jest stabilniejsza niż przed rokiem, choć część Polaków nadal deklaruje konieczność kontrolowania wydatków – ocenił dr Przemysław Barbrich z ZBP, cytowany w informacji.

Badanie przeprowadzono w połowie listopada br. wśród 1000 dorosłych Polaków techniką wywiadów internetowych.