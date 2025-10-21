"Budownictwo wyraźnie hamuje, a nastroje firm z branży są najgorsze od ponad dwóch lat - wynika z najnowszych danych Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL)" - pisze wtorkowy "PB". Gazeta zwraca uwagę, że o nowych inwestycjach myśli tylko 5 proc. przedsiębiorców, a wzrost obrotów prognozuje zaledwie 16 proc. wobec 35 proc. kwartał wcześniej.

"Optymistów próżno szukać także wśród deweloperów. Z danych portalu Tabelaofert.pl wynika, że we wrześniu odsetek firm liczących na dalszy wzrost sprzedaży spadł do 43,1 proc. z 65,3 proc. miesiąc wcześniej. Ostatnie statystyki GUS wskazują natomiast, że w sierpniu deweloperzy ruszyli z budową 8,3 tys. mieszkań wobec 11,8 tys. miesiąc wcześniej" - czytamy.

Polska się dusi. Brakuje 1,5 mln mieszkań, deweloperzy wycofują się z budów

"PB" podaje, że nastroje spółek nie zwiastują znaczącego ożywienia na budowach, tymczasem - jak czytamy - Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej (UE) poziomów przeludnienia mieszkań, a jeden z najniższych wskaźnik nasycenia lokalami.

"Z danych JLL wynika, że w Polscebrakuje około 1,5 mln mieszkań. To prawie 10 proc. całego zasobu. W największych miastach luka wynosi aż 16 proc." - pisze "Puls Biznesu".