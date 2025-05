Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65 roku życia? Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające?

Kwota dodatku wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą i nie podlega opodatkowaniu ani nie jest wliczane do dochodu przy innych świadczeniach publicznych.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające?

Nie jest to świadczenie przysługujące automatycznie wszystkim osobom po ukończeniu 65 lat. Osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające musi mieć ukończone 18 lat; mieszkać na stałe w Polsce; pobierać emeryturę lub rentę, a łączna kwota wszystkich świadczeń publicznych brutto nie może przekraczać określonego progu dochodowego. Co ważne taka osoba musi mieć także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS, KRUS lub inny uprawniony organ.

Świadczenie uzupełniające. Próg dochodowy i zasada "złotówka za złotówkę"

Progi dochodowe są waloryzowane. Od 1 marca 2025 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej kwoty świadczenia uzupełniającego wynosi 2552,39 zł brutto miesięcznie. Jeśli suma świadczeń publicznych jest niższa lub równa tej kwocie, senior otrzyma pełne 500 zł. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie uzupełniające jest pomniejszane o kwotę przekroczenia progu (zasada "złotówka za złotówkę"). Przy dochodzie równym lub wyższym niż 2552,39 zł świadczenie nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek (formularz ESUN) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, gdzie pobierana jest emerytura lub renta. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dodatek będzie wypłacany razem z emeryturą lub rentą. Jeśli małżonkowie spełniają warunki, mogą otrzymać dodatek każdy osobno, co oznacza możliwość łącznie 1000 zł wsparcia dla gospodarstwa domowego.

Warto odróżnić świadczenie uzupełniające od dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat (przyznawany z urzędu) lub osobom w młodszym wieku, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest niższa niż 500 zł (od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie) i nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Świadczenie uzupełniające natomiast jest skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jego przyznanie zależy od dochodu.

