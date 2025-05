Zmienił się sposób wypłaty emerytur. 80 proc. seniorów już korzysta z tej opcji

Emeryci coraz częściej wybierają wygodne przelewy bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o stale rosnącym poziomie ubankowienia wśród osób otrzymujących świadczenia. Aktualnie aż 80 proc. emerytów i rencistów preferuje otrzymywanie pieniędzy bezpośrednio na swoje konta bankowe. Ta tendencja spowodowała spadek liczby świadczeń dostarczanych tradycyjną pocztą. W grudniu 2020 roku ZUS wysłał pocztą 2,2 miliona wypłat, podczas gdy w roku 2024 liczba ta zmniejszyła się do 1,78 miliona.

Emerytura z ZUS wysłana przelewem bankowym

Monika Folaron z biura prasowego ZUS podkreśla, że przelewy bankowe to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo finansowe dla klientów. ZUS dąży do tego, aby osoby pobierające świadczenia mogły swobodnie zarządzać swoimi pieniędzmi na rachunkach bankowych, bez ryzyka kradzieży czy oszustw. Program ubankowienia jest ważnym elementem strategii ZUS, wspierającym również rządowe inicjatywy na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w gospodarce i przyczyniającym się do obniżenia kosztów działalności ZUS.

Coraz więcej osób się decyduje na takie formy rozliczeń

Analiza danych ZUS za grudzień ubiegłego roku wykazała, że wypłacono łącznie ponad 8,8 miliona długoterminowych świadczeń, z czego 79,7 proc. trafiło bezpośrednio na konta bankowe beneficjentów. ZUS ocenia to jako wyraźny sygnał, że klienci coraz sprawniej korzystają z nowoczesnych, szybszych i bardziej zautomatyzowanych form rozliczeń.

Szczególnie wysoki odsetek wypłat na konta bankowe dotyczy niektórych rodzajów świadczeń długoterminowych: nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (98,8 proc.), emerytury pomostowe (96 proc.) oraz świadczenia przedemerytalne (94,9 proc.). Również w przypadku emerytur odnotowano wysoki poziom ubankowienia, wynoszący 82,3 proc.

Najniższe wskaźniki ubankowienia obserwuje się natomiast przy wypłatach świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (43,3 proc.), w programie "Mama 4+" (47 proc.) oraz rent socjalnych (66,4 proc.). ZUS wyjaśnia, że osoby te mogą mieć ograniczony dostęp do usług bankowych ze względu na wykluczenie cyfrowe lub problemy z transportem. W odpowiedzi na tę sytuację, ZUS od kilku lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do tych grup, a w ramach Dni Seniora organizuje kampanię informacyjną pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".