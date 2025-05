Przepracował 67 lat i ani razu nie wziął L4. Taką emeryturę dostaje

Według danych ZUS, w poprzednim roku odnotowano znaczący wzrost liczby seniorów z wysokimi emeryturami. Dziennik "Rzeczpospolita" informował, że w 2024 roku najwyższa emerytura w kraju wynosiła 48,7 tysiąca złotych i przysługiwała mieszkańcowi Śląska, który legitymował się 67 latami pracy.

Minimalna emerytura 2025

Minimalna emerytura w Polsce w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. Ta kwota jest gwarantowana przez państwo dla osób, które przepracowały wymagany minimalny okres składkowy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Minimalna emerytura jest ustalana co roku na podstawie wskaźnika waloryzacji, który w 2025 roku wyniósł 105,5 proc. (wzrost o 5,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku).

Minimalna emerytura ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które przez całe życie zawodowe zarabiały na poziomie minimalnym lub nie miały wystarczającego stażu pracy, by otrzymać wyższe świadczenie.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1878,91 zł (wzrost o 97,95 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1409,18 zł (wzrost o 73,46 zł). Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki wzrosną do 348,22 zł (wzrost o 18,15 zł).

Najwyższa emerytura w Polsce w 2025 roku

Zgodnie z danymi ZUS, najwyższa emerytura w Polsce to ponad 51,3 tys. zł. Pobiera ją mężczyzna, wypłaca ją ZUS w Zabrzu.

Najwyższe emerytury w Polsce

Ostatnia waloryzacja marcowa podniosła kwotę rekordowej emerytury o blisko 2700 zł, w efekcie czego obecnie wynosi ona 51 350 zł. W 2024 roku drugie pod względem wysokości świadczenie, wynoszące 40 800 zł, otrzymywał mężczyzna, który zakończył karierę zawodową w wieku 83 lat. Przepracował on 59 lat, głównie na stanowiskach kierowniczych, gromadząc w ZUS kapitał rzędu 2,2 miliona złotych.

Na trzeciej pozycji uplasowała się emerytka z województwa kujawsko-pomorskiego. Pracowała ona przez 61 lat i przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Na jej koncie emerytalnym zgromadzone zostało 1,8 miliona złotych, co obecnie przekłada się na comiesięczne świadczenie w wysokości 37 900 zł.

Najniższa emerytura w Polsce w 2025 roku

Obecnie najniższą emeryturę w Polsce wypłaca oddział ZUS w Biłgoraju. Kwota to 0,02 zł. Pobiera ją kobieta, która przepracowała 1 dzień. Dodatkowo otrzymuje świadczenie Mama4+.

Najniższe emerytury w Polsce

Najniższe świadczenia emerytalne w Polsce to kwoty rzędu groszy. Z danych ZUS wynika, że z roku na rok rośnie liczba osób, których emerytury są niższe od gwarantowanej emerytury minimalnej. Jako przykład ekstremalnie niskiego świadczenia podano emeryturę w wysokości 2 groszy wypłaconą w 2024 roku kobiecie z Biłgoraja, która legitymowała się jedynie jednodniowym okresem pracy. Świadczenia groszowe przysługują osobom, których okresy składkowe były bardzo krótkie, trwające zaledwie kilka dni lub tygodni.