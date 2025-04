Masz taką emeryturę? Nie musisz płacić abonamentu RTV

Poczta Polska odpowiada za weryfikację, czy opłacany jest abonament RTV. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzane jest, czy dana firma lub osoba fizyczna wypełnia obowiązek płatności oraz, czy nie ukrywa posiadanych odbiorników podlegających tej opłacie. Poczta Polska informuje, że kontrole te dotyczą głównie przedsiębiorstw. Jeśli w wyniku kontroli okaże się, że mimo istniejącego obowiązku abonament nie był regulowany, może zostać nałożona kara w wysokości nawet do 819 zł.

Dla kogo zwolnienie z abonamentu RTV?

Polskie prawo przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV dla określonych grup osób. Kryteria uprawniające do zwolnienia obejmują przede wszystkim wiek, stan zdrowia oraz status na rynku pracy. Dla emerytów kluczowe znaczenie ma możliwość uzyskania zwolnienia ze względu na wysokość pobieranej emerytury. Szansę na nie mają osoby, których miesięczne świadczenie z ZUS nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zgodnie z ustawą budżetową, w 2025 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 8673 zł. Oznacza to, że emeryci, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują emeryturę nie wyższą niż 4337,5 zł brutto (czyli połowa prognozowanej średniej), są zwolnieni z opłacania abonamentu RTV. Jednak wysokość emerytury nie jest jedyną podstawą do zwolnienia. Uprawnione są również osoby:

które ukończyły 75 lat,

po 60. roku życia, pobierające emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego wynagrodzenia,

zaliczane do I grupy inwalidzkiej,

zarejestrowane jako osoby bezrobotne,

będące weteranami ze statusem inwalidy wojennego lub wojskowego.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełniać co najmniej jeden z wymienionych warunków. Konieczne jest wówczas złożenie stosownego oświadczenia w placówce Poczty Polskiej i potwierdzenie swojego uprawnienia odpowiednimi dokumentami. W przypadku spełnienia kryteriów, Poczta Polska nie może odmówić przyznania zwolnienia z opłat.

Procedura i wymagane dokumenty do uzyskania zwolnienia z opłacania abonamentu RTV

Proces ubiegania się o zwolnienie z opłat abonamentowych jest najprostszy dla osób, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku wystarczy wylegitymować się dowodem osobistym lub legitymacją emeryta. Generalnie jednak, aby uzyskać zwolnienie z abonamentu, należy udokumentować swoje prawo do tego przywileju. Osoby bezrobotne powinny przedstawić dokument potwierdzający ich status. Natomiast emeryci ubiegający się o zwolnienie ze względu na niską emeryturę (nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia) muszą okazać w placówce Poczty Polskiej dokumenty z odpowiedniego organu emerytalno-rentowego (np. ZUS lub KRUS) zawierające informację o wysokości pobieranego świadczenia w danym roku. Przedstawienie wymaganej dokumentacji jest kluczowe do potwierdzenia uprawnienia do zwolnienia.