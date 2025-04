Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są inicjatywą, która umożliwia pracownikom, pracodawcom oraz państwu wspólne oszczędzanie na przyszłość. Program ten skupia się na długoterminowym budowaniu oszczędności poprzez wkład finansowy każdej ze wspomnianych stron. PPK jest programem oszczędnościowym przeznaczonym dla pracowników objętych składkami emerytalno-rentowymi. Program został wprowadzony w 2019 roku, a każdy nowy pracownik poniżej 55. roku życia jest automatycznie do niego przypisywany, chyba że zdecyduje się zrezygnować poprzez odpowiednią deklarację.

Ile wynosi wpłata powitalna oraz dopłaty roczne w PPK w 2025 roku?

Przystępujący do PPK uczestnik otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł za każdy rok kalendarzowy. Te kwoty są jednakowe dla wszystkich uczestników, którzy spełniają określone kryteria. Decyzja o przystąpieniu do PPK jest dobrowolna.

Kto otrzyma dopłatę PPK?

Uczestnicy PPK, którzy w poprzednim roku zgromadzili na swoich rachunkach co najmniej 979,86 zł wpłat, mają prawo do rocznej dopłaty w wysokości 240 zł. Jeśli w 2024 roku uczestnik PPK skorzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, musiał zgromadzić co najmniej 222,71 zł. To kwota, która stanowi 25 proc. obniżonej wpłaty podstawowej.

Czy oszczędzanie w PPK się opłaca?

Tak, okazuje się, że oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) się opłaca. Według danych z 31 stycznia przeciętny uczestnik PPK, który regularnie oszczędzał w programie od grudnia 2019 roku (przy dochodach do końca 2023 roku w wysokości 5 300 zł, a od 2024 roku 7 000 zł), odnotował średnio od 124 do 154 proc. zysku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w ramach którego pracodawca i państwo dołączają się do prywatnych oszczędności pracownika. Uczestnik PPK może otrzymać od państwa wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz roczne dopłaty (w wysokości 240 zł za każdy rok kalendarzowy). Te kwoty są odgórnie ustalone i identyczne dla wszystkich uczestników PPK, którzy mają do nich prawo.

W ramach Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych składają się wpłaty w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (z możliwością obniżenia składki do 0,5 proc. dla osób zarabiających poniżej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia), oraz 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które jest opłacane przez pracodawcę.

Warunki otrzymania dopłaty rocznej w PPK

Uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, mają prawo do dodatku rocznego w wysokości 240 zł. Co ważne, nie można rozpocząć wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia. Ponadto w żadnym miesiącu, w którym wpłaty podstawowe były niższe niż 2 proc. wynagrodzenia, łączne miesięczne wynagrodzenie nie może przekraczać 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że niezależnie od liczby kont PPK, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną.

