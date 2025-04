Czym jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura to specjalna forma wsparcia finansowego, wprowadzona w Polsce w celu poprawy sytuacji materialnej emerytów i rencistów. Jest to dodatkowa wypłata, która nie jest wliczana do podstawowych świadczeń emerytalnych, ale stanowi ich uzupełnienie. Od momentu wprowadzenia, trzynasta emerytura cieszy się dużym zainteresowaniem i jest pozytywnie odbierana przez społeczność emerycką.

W 2025 roku kwota trzynastej emerytury wynosi 1878,91 zł brutto dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Kwota netto, czyli "na rękę", jest jednak zróżnicowana i zależy od wysokości emerytury zasadniczej:

Emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto: Otrzymają około 1558,83 zł netto.

Emeryci z emeryturą powyżej 2500 zł brutto: Otrzymają około 1484,34 zł netto.

Różnice te wynikają z potrąceń podatkowych i składek zdrowotnych. W 2025 roku trzynasta emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto, a "na rękę" emeryci otrzymają średnio 1558,83 zł netto. Jednak kwota netto trzynastej emerytury zależy od wysokości podstawowego świadczenia brutto. Warto także dodać, że od pełnej sumy trzynastej emerytury odliczane są składka zdrowotna i podatek dochodowy.

ak obliczyć kwotę netto trzynastej emerytury?

Co ważne, od kwoty brutto trzynastej emerytury ZUS pobiera zasady składkę zdrowotną (9 proc.) i zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.). Jednak z uwagi na kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 tys. zł, od części świadczeń poniżej 2500 zł brutto - ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Warto jednak mieć na uwadze, że łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych wolnych od podatku w roku nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Jak obliczyć kwotę netto trzynastej emerytury? Jak podaje infor.pl, w przypadku świadczenia, które wynosi 4 tys. zł brutto:

oblicza się składkę zdrowotną od całej kwoty brutto: 4000 zł x 9 proc. = 360 zł,

oblicza się zaliczkę na podatek od nadwyżki ponad 2500 zł brutto: 1500 zł x 12 proc. = 180 zł.

Wynika z tego, że kwota netto od emerytury 4000 zł brutto wynosi: 4000 zł – 360 zł (składka zdrowotna) – 180 zł (zaliczka na podatek) = 3460 zł

ZUS przed wypłatą trzynastej emerytury sumuje oba świadczenia (czyli podstawową emeryturę oraz trzynastkę), a następnie wylicza od tej sumy składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek. W przypadku emerytury 4 tys. zł brutto, trzynasta emerytura będzie pomniejszona zarówno o składkę zdrowotną, jak i o zaliczkę na podatek dochodowy. Jak to obliczyć?

Najpierw obliczamy składkę zdrowotną od trzynastej emerytury brutto: 1878,91 zł (trzynasta emerytura brutto) x 9 proc. (składka zdrowotna) = 169,10 zł. A następnie obliczamy zaliczkę na podatek od trzynastej emerytury brutto: 1878,91 zł (trzynasta emerytura brutto) x 12 proc. (zaliczka na podatek) = 225 zł. Wynika więc z tego, że w tym przypadku trzynasta emerytura netto wyniesie: 1878,91 brutto - 169,10 (składka zdrowotna) - 225,00 (zaliczka na podatek) = 1484,81 zł.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury?

Prawo do trzynastej emerytury przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, którzy otrzymują świadczenia emerytalne lub rentowe z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem otrzymania tej wypłaty jest posiadanie statusu emeryta lub rencisty na dzień wypłaty. Tak więc świadczenie to otrzymają osoby, które do 31 marca 2025 roku nabyły prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia przedemerytalnego,

zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie ma prawa do trzynastej emerytury?

Trzynastej emerytury nie otrzymają:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,

Osoby pobierające emeryturę olimpijską,

Osoby, których świadczenie emerytalne zostało zawieszone do 31 marca 2025 roku.

ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury, jeśli emeryt pobierający wcześniejsze świadczenie zarabia powyżej 130 proc. średniej krajowej pensji.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ wypłata trzynastej emerytury nastąpi automatycznie. Wszystko odbywa się z urzędu.

Proces wypłaty trzynastej emerytury

Proces wypłaty trzynastej emerytury jest zautomatyzowany i nie wymaga od emerytów składania dodatkowych wniosków. Wypłaty są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w określonym terminie. W 2025 roku wypłata nastąpi już w kwietniu.

Harmonogram wypłat trzynastej emerytury w 2025 roku

Wypłata "trzynastki" nastąpi automatycznie wraz z regularną emeryturą lub rentą. Świadczenie będzie przekazywane przez ZUS, KRUS oraz organy emerytalne MSWiA i MON w następujących terminach:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 5 lub 6 kwietnia (sobota, niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 20 kwietnia (niedziela),

25 kwietnia (piątek).

Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze trafią na konto wcześniej.

Zasady naliczania podatków i składek od trzynastej emerytury

Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna są odliczane od kwoty brutto trzynastej emerytury.

Zwroty podatku z trzynastej emerytury

W 2025 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, emeryci i renciści mogą liczyć na zwroty podatku z tytułu trzynastej emerytury. Zwroty te wynikają z rozliczenia rocznego podatku dochodowego i uwzględnienia ulg podatkowych. Wysokość zwrotu zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta, w tym od wysokości dochodów oraz przysługujących ulg.

Czy renta rodzinna wpływa na wysokość trzynastej emerytury?

Tak, renta rodzinna wpływa na wysokość trzynastej emerytury. Osoby pobierające rentę rodzinną, które spełniają określone warunki, mają prawo do trzynastej emerytury.

Trzynasta emerytura a zajęcie komornicze

Trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń administracyjnych oraz egzekucji komorniczych.

