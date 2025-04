Wcześniejsza emerytura 2025

Obowiązujące regulacje dotyczące wieku emerytalnego w Polsce określają, że mężczyźni mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 65 lat, a kobiety po ukończeniu 60 lat, pod warunkiem posiadania odpowiedniego stażu pracy udokumentowanego w historii zatrudnienia. Jednak istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. W jakich zawodach jest taka możliwość?

Czym jest wcześniejsza emerytura?

Wcześniejsza emerytura to regularne, miesięczne świadczenie finansowe przysługujące osobie ubezpieczonej, które jest wypłacane przed ustalonym ustawowo wiekiem emerytalnym. Od 1 października 2017 roku standardowy wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Praca w szczególnych warunkach obejmuje zawody wykonywane pod ziemią, na wodzie lub pod wodą, w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu. Na liście zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych znajdują się m.in. rybacy morscy, piloci i personel pokładowy, operatorzy żurawi, członkowie zespołów ratownictwa medycznego oraz tancerze zawodowi.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura w 2025 roku?

Osoby urodzone w latach 1949-1968, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury. Aby ją otrzymać, wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy, który różni się w zależności od konkretnej grupy zawodowej. I tak na przykład:

Osoby zatrudnione w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, pracownicy służb specjalnych oraz więziennictwa , mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury. W przypadku tych zawodów wymagany staż pracy wynosi 25 la t, chyba że osoba była zatrudniona w tych służbach przed 2013 rokiem, wówczas możliwe jest przejście na emeryturę po 15 latach pracy . Istotne jest jednak to, że pracownicy służb mundurowych nie muszą czekać na osiągnięcie wieku 55 czy 60 lat, aby otrzymać świadczenie emerytalne; mogą je uzyskać natychmiast po ukończeniu wymaganego stażu pracy.

Opiekunowie dzieci wymagających stałej opieki mogą kwalifikować się do wcześniejszej emerytury pod pewnymi warunkami. Przejście na emeryturę jest możliwe, jeśli niepełnosprawność dziecka wystąpiła przed jego ukończeniem 18 lat, a opiekun posiada okresy składkowe sprzed 1999 roku. W takim przypadku kobieta może przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyzna w wieku 60 lat.

Dziennikarze, czyli pracownicy zatrudnieni w redakcjach gazet, radia i telewizji, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po uzyskaniu 15 lat stażu pracy w swoim zawodzie. W takiej sytuacji wiek emerytalny jest obniżany o 5 lat.

W tych zawodach można przejść na wcześniejszą emeryturę w 2025 roku

Na wcześniejszą emeryturę można przejść:

w górnictwie i energetyce,

w hutnictwie i przemyśle metalowym

w zakładach chemicznych,

w przemyśle drzewnym i papierniczym,

w transporcie i łączności,

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,

w przemyśle poligraficznym,

w służbie zdrowia i opiece społecznej,

w zawodach wykonywanych na statkach żeglugi powietrznej i w portach morskich, w hutnictwie,

przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,

w zawodach wykonywanych przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,

w zawodach wykonywanych w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,

nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni wykonujący pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,

w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera,

w wieku 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych,

w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn wykonujących zawód muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych lub klawiszowych, a także operatora obrazu filmowego oraz fotografika.

Co trzeba zrobić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę w 2025 roku?

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS. Można to zrobić osobiście, wysyłając wniosek pocztą lub korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Interesującą opcją jest także możliwość złożenia wniosku ustnie, osobiście w ZUS, gdzie zostanie on zapisany protokołem. Jest to rozwiązanie, które ma ułatwić procedurę osobom, które mogą mieć trudności z wypełnieniem wniosków pisemnych lub elektronicznych, na przykład ze względu na swój wiek. Wniosek o wcześniejszą emeryturę powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi staż pracy. Mogą to być świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, pisma o przyznanych nagrodach, a nawet zeznania świadków.

Wcześniejsza emerytura dla tancerzy baletowych. Emerytura w wieku 40 lat dla kobiet i w wieku 45 lat dla mężczyzn

Projekt nowelizacji ustaw emerytalnych w 2025 roku ma na celu wprowadzenie nowej grupy uprzywilejowanej w systemie emerytalnym – tancerzy baletowych. Zgodnie z proponowanymi zmianami, tancerze baletowi mogliby przechodzić na emeryturę w wieku 40 lat (kobiety) i 45 lat (mężczyźni), pod warunkiem przepracowania co najmniej 20 lat. Obecnie tancerze baletowi podlegają ogólnym zasadom emerytalnym, co oznacza, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Planowane wejście w życie ustawy to 1 stycznia 2026 roku.

