Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku?

Każdego roku około 350 tysięcy osób staje się uprawnionych do emerytury. Wielu decyduje się na przejście na emeryturę na początku roku, aby skorzystać z corocznej podwyżki świadczeń (waloryzacji) oraz dodatkowego świadczenia (trzynastki). Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku wcześniej lub nie miały jeszcze uprawnień, powinny rozważyć przejście na emeryturę w lipcu. ZUS raz w roku, w czerwcu, podnosi wartość zebranych składek wszystkich ubezpieczonych, aby uchronić je przed utratą wartości. Jaka może być wysokość tej waloryzacji w bieżącym roku?

Reklama

Wyższa emerytura 2025. Waloryzacja składek za 2024 rok

Ekonomista Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich tłumaczy, że roczny wskaźnik waloryzacji składek zależy od tempa wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne. Innymi słowy, jest on powiązany z tym, jak szybko rosną płace ubezpieczonych i jak zmienia się zatrudnienie na podstawie formy odprowadzające składki do ZUS. Kozłowski dodaje, że czerwcowa waloryzacja roczna będzie uzależniona od dynamiki składek w poprzednim roku. Zaznacza, że choć pełne dane za ubiegły rok nie są jeszcze dostępne, to znane są już informacje za większą część roku, do września-października.

Łukasz Kozłowski analizuje dane ZUS i przewiduje, że wskaźnik waloryzacji składek za 2024 rok wyniesie około 14,2-14,3 proc. Opiera się na wzroście przypisu składek o 14,6 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. Zauważa jednak, że tempo wzrostu przypisu składek zaczyna spowalniać od połowy roku. Jego prognoza oznacza, że kapitał emerytalny ubezpieczonych zostanie zwaloryzowany o tę wartość w czerwcu bieżącego roku. Podkreśla, że jest to prognoza, a ostateczny wskaźnik rocznej waloryzacji składek zostanie opublikowany w maju.

Reklama

Nawet 500 zł wyższa emerytura

Warto zauważyć, że waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku wyniosła 14,9 proc., a w 2022 roku - 14,4 proc. To są bardzo wysokie wartości w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie waloryzacja roczna nie przekraczała 10 proc. Oczekiwana przez specjalistów 14,3-procentowa waloryzacja składek w ZUS przyniesie znaczący wzrost środków na kontach ubezpieczonych. Przykładowo, osoba z 500 tys. zł kapitału zyska 71,5 tys. zł, a przy 700 tys. zł – ponad 100 tys. zł.

Dziennik "Fakt" na podstawie tych prognoz sprawdził, jak opłaca się odroczyć przejście na emeryturę. I tak opóźnienie złożenia wniosku emerytalnego do lipca br. może skutkować podwyższeniem świadczenia o 400-500 zł brutto miesięcznie, w zależności od zgromadzonego kapitału.

Łukasz Kozłowski zauważa, że waloryzacja kapitału dotyczy wyłącznie osób, które nie pobierają jeszcze emerytury. Podkreśla, że wysoki wskaźnik waloryzacji składek może być istotnym powodem do odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę, ponieważ późniejsze świadczenie będzie wtedy znacznie wyższe.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium