Rząd opracował projekt ustawy, która wprowadzi drugą waloryzację emerytur i rent w ciągu roku. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc.

Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku

Rząd planuje wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent w ciągu roku, jeśli inflacja w pierwszej połowie roku przekroczy 5 proc. Projekt ten został jednak odłożony na później, a rządzący zamierzają do niego wrócić, gdy inflacja zbliży się do tego poziomu. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ze stycznia 2024 roku wykazały, że inflacja na początku roku wyniosła 5,3 proc., co przekroczyło próg istotny dla drugiej waloryzacji emerytur. Na dane za luty trzeba poczekać do połowy marca.

Prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazują, że inflacja w Polsce w całym 2025 roku wyniesie 5 proc., a dopiero w przyszłym roku spadnie do 3,9 proc. Jednocześnie OECD przewiduje wzrost PKB o 3,4 proc. w tym roku i 3 proc. w 2026 roku. Ekonomista OECD, Álvaro Santos Pereira, podkreślił, że Polska musi poprawić stabilność finansów państwa i wzmocnić gospodarkę, aby lepiej radzić sobie z ewentualnymi trudnościami w przyszłości. To kluczowe dla dalszego rozwoju i odporności kraju. Nadal konieczne jest doskonalenie warunków życia i rozwiązywanie problemów, takich jak zmiany demograficzne.

Wysokość emerytur po drugiej waloryzacji w 2025 roku

Jak podaje portal interia.pl, jeśli doszłoby do drugiej waloryzacji emerytur, seniorzy z najniższą emeryturą (1780,96 zł brutto) otrzymaliby po marcowej waloryzacji o 90 zł netto więcej, a po drugiej waloryzacji ich świadczenie wzrosłoby do około 1820 zł "na rękę". Inne emerytury również wzrosłyby dwukrotnie o 5,5 proc.:

Emerytura 2000 zł brutto: po marcu 1920 zł netto, po drugiej waloryzacji 2021 zł netto.

Emerytura 2500 zł brutto: po marcu 2384 zł netto, po drugiej waloryzacji 2494 zł netto.

Emerytura 2700 zł brutto: po marcu 2550 zł netto, po drugiej waloryzacji 2670 zł netto.

Emerytura 3000 zł brutto: po marcu 2800 zł netto, po drugiej waloryzacji 2933 zł netto.

Te wyliczenia opierają się na marcowej waloryzacji emerytur na poziomie 5,5 proc. oraz drugiej waloryzacji na prognozowanym poziomie 5,3 proc.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Narodowy Bank Polski (NBP) przewiduje, że w pierwszych miesiącach tego roku inflacja w Polsce może osiągnąć poziom 5 proc. lub nawet go przekroczyć. Taki wzrost inflacji mógłby potencjalnie umożliwić wprowadzenie mechanizmu drugiej waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku.

Jednak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Paweł Jaroszek, w wywiadzie dla "Faktu" stwierdził, że w tym roku nie planuje się wprowadzenia drugiej waloryzacji. Jego zdaniem, ekonomiści są zgodni co do tego, że inflacja będzie stopniowo stabilizować się na niższych poziomach. Warto również zaznaczyć, że marcowa waloryzacja emerytur i rent będzie kosztować budżet państwa ponad 19 miliardów złotych.