Okresowa emerytura kapitałowa - czym jest?

Okresowa emerytura kapitałowa to czasowe świadczenie emerytalne, które jest wypłacane kobietom w wieku od 60 do 65 lat. Jest to forma przejściowej emerytury, która jest finansowana z części składek zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Głównym celem tego rozwiązania jest zapewnienie wsparcia finansowego kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale jeszcze nie nabyły prawa do emerytury dożywotniej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Okresową emeryturę kapitałową otrzymują tylko kobiety, które mają oszczędności w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Świadczenie jest wypłacane do 65. roku życia, a potem następuje przejście na standardową emeryturę. Pieniądze na wypłatę emerytury pochodzą z oszczędności zgromadzonych w OFE, a nie z budżetu państwa.

Okresowa emerytura kapitałowa - dla kogo?

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kobiet, które:

ukończyły 60 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 65 roku życia,

zgromadziły na subkoncie w OFE środki pozwalające na wypłatę co najmniej 20 zł miesięcznie,

nie korzystają z wcześniejszej emerytury.

Mężczyźni nie mają prawa do tego świadczenia, ponieważ ich standardowy wiek emerytalny to 65 lat, a emerytura jest wypłacana przez ZUS jako świadczenie dożywotnie.

Okresowa emerytura kapitałowa. Co się dzieje po ukończeniu 65 lat?

Po ukończeniu 65 roku życia wypłata okresowej emerytury kapitałowej zostaje zakończona, a środki zgromadzone na subkoncie w ZUS są doliczane do podstawy, od której obliczana jest emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Okresowa emerytura kapitałowa - ile wynosi?

Wysokość emerytury kapitałowej zależy od zgromadzonych środków w OFE oraz prognozowanej długości życia. Oblicza się ją, dzieląc kapitał przez przewidywany czas dalszego życia, zgodnie z danymi GUS. Minimalna wypłata to 20 zł miesięcznie, ale kobiety zazwyczaj otrzymują od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po 65. roku życia świadczenie ustaje, a środki trafiają do ZUS, który wypłaca emeryturę dożywotnią.

Okresowa emerytura kapitałowa jest traktowana podobnie jak zwykła emerytura pod względem podatkowym. Oznacza to, że:

Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) :

: Stawka podatku wynosi 12 proc. dla dochodów do 120 000 zł rocznie.

Dla dochodów powyżej tej kwoty stawka wynosi 32 proc.

Nie jest zwolniona z podatku :

: Podatek jest pobierany przez ZUS lub OFE przed wypłatą emerytury.

Podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne :

: Składka ta wynosi 9 proc.

Składka ta nie jest odliczana od podatku.

W rezultacie, kwota emerytury, którą otrzymuje emeryt, jest mniejsza niż kwota brutto podana w decyzji emerytalnej.