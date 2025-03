Nowe dodatki do emerytury 2025

Oto lista dodatków do emerytury w 2025 roku:

dodatek kombatancki,

dodatek w postaci renty wdowiej,

dodatek pielęgnacyjny,

dodatek kompensacyjny,

dodatek dla byłych żołnierzy,

dodatek za tajne nauczanie,

dodatek dla Inwalidy Wojennego,

dodatek dla deportowanych,

dodatek w postaci darmowych leków,

dodatek w postaci ryczałtu energetycznego,

dodatek w postaci ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,

dodatek w postaci trzynastej emerytury,

dodatek w postaci czternastej emerytury.

Waloryzacja emerytur 2025

1 marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja emerytur i dodatków do emerytury. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc., a to oznacza, że od 1 marca 2025 minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1615,77 zł netto. Podwyższone o wskaźnik waloryzacji zostały także dodatki do emerytury.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku

Zmiana sposobu obliczania waloryzacji emerytur ma bezpośredni wpływ na kwotę trzynastej i czternastej emerytury. Wszyscy seniorzy otrzymają w marcu dodatkowe świadczenie - trzynastą emeryturę - w wysokości 1884,61 zł brutto, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, nie trzeba składać wniosku.

Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom. Kwota 14. emerytury zależy od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego i podlega zasadzie "złotówka za złotówkę". Pełna kwota dodatku, tj. 1884,62 zł, przysługuje wyłącznie emerytom pobierającym emeryturę nieprzekraczającą 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń, kwota czternastej emerytury ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. To świadczenie również jest przyznawane automatycznie, nie trzeba składać wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne wsparcie finansowe dla osób powyżej 75. roku życia oraz osób całkowicie niezdolnych do pracy. Emeryci dodatek pielęgnacyjny mają już wliczony w swoją emeryturę. Osoby niepełnosprawne muszą natomiast złożyć wniosek wraz z dokumentami medycznymi potwierdzającymi ich stan zdrowia. W 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł.

Dodatek dla Inwalidy Wojennego to tak naprawdę dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego. Jak sama nazwa wskazuje, przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Od marca 2025 roku wynosi około 522,34 zł. Aby dostać ten dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS, a do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające uraz odniesiony w czasie wojny.

Renta wdowia

Renta wdowia to świadczenie przyznawane osobom po stracie małżonka, które umożliwia połączenie własnej emerytury z rentą rodzinną. Należy jednak pamiętać, że wysokość łącznego świadczenia jest limitowana. Dotychczas osoby po stracie małżonka miały możliwość pobierania wyłącznie jednego świadczenia: własnej emerytury lub 85 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Nowe przepisy umożliwiają wybór korzystniejszej opcji, polegającej na pobieraniu pełnej kwoty jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Osoby uprawnione do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej, zyskają możliwość wyboru optymalnego wariantu ich wypłaty. W praktyce oznacza to dodatkowe środki finansowe dla emerytów.

Dodatek kombatancki przyznawany jest seniorom po osiągnięci 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, którzy mają status kombatanta za udział w walkach o niepodległość. Od 1 marca 2025 roku dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o ten dodatek, trzeba złożyć wniosek w ZUS i posiadać zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek kompensacyjny od 1 marca 2025 roku wynosi 52,24 zł. Jest uzupełnieniem dodatku kombatanckiego. Dodatek kompensacyjny jest przyznawany automatycznie - osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek dla byłych żołnierzy nie jest tylko dodatek dla żołnierzy, ale mogą się o niego ubiegać także górnicy i osoby deportowane przymusowo zatrudniane. Jest to dodatek dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani przed 1960 rokiem. Od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Aby otrzymać dodatek dla byłych żołnierzy, należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Dodatek dla deportowanych to dodatek dla osób, które zostały deportowane do przymusowej pracy lub przebywały w obozach pracy. Od 1 marca 2025 roku dodatek dla deportowanych wynosi 330,87 zł. Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające okres pracy przymusowej, oraz deportację.

Dodatek za tajne nauczanie mogą otrzymać osoby, które prowadziły tajne nauczanie w okresie okupacji. Obecnie wynosi 348,22 zł. Aby otrzymać dodatek za tajne nauczanie, należy złożyć wniosek w ZUS oraz udokumentować fakt prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji.

Seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą ubiegać się o dodatek do emerytury w postaci bezpłatnych lekówznajdujących się na specjalnej liście "S". Jak skorzystać z tego dodatku? To bardzo proste! Wystarczy udać się do lekarza, który wypisze receptę z oznaczeniem "S".

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to świadczenie finansowe przeznaczone dla weteranów, kombatantów, byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych w trudnych warunkach oraz dla osób pozostających z nimi w bliskiej więzi rodzinnej. Kwota tego świadczenia, która jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, została ustalona na poziomie 316,31 zł. Ryczałt przyznawany jest automatycznie osobom, które mają prawo do dodatku kombatanckiego.

ZUS wypłaca ekwiwalent pieniężny za bezpłatny węgiel, który przysługuje określonej grupie osób związanych z górnictwem węgla kamiennego. Świadczenie to dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, którzy przed 2007 rokiem pracowali w kopalniach, które następnie zostały zlikwidowane, oraz ich rodzin. Dodatkowo, prawo do ekwiwalentu mają osoby, które spełniają określone warunki związane z przejściem na emeryturę lub rentę w konkretnych okresach oraz te, które otrzymały świadczenie pieniężne w przeszłości.

