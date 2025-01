Od tego zależy wysokość Twojej emerytury

Każdy, kto opłaca składki emerytalne do ZUS, nabywa prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, ustalonego obecnie na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nawet krótki okres pracy może uprawniać do emerytury, jednak wysokość świadczenia będzie wówczas znikomo niska. Przykładowo, emerytura po 10 latach pracy będzie symboliczna.

Wysokość Twojego świadczenia emerytalnego jest wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim, znaczenie ma kwota składek, które wpłacałeś przez lata, skorygowana o współczynnik waloryzacji, co uwzględnia zmiany w gospodarce. Jeśli zacząłeś pracę przed 1999 rokiem, istotny jest również zwaloryzowany kapitał początkowy, czyli oszacowane składki z tego okresu. Dodatkowo, na wysokość świadczenia wpływają środki zgromadzone na Twoim subkoncie oraz statystyczne dane dotyczące średniej długości życia, które określają, jak długo możesz jeszcze liczyć na wypłatę emerytury.

Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej?

Wysokość emerytury jest wypadkową wielu czynników, takich jak długość okresu składkowego, wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń oraz statystyczna długość życia. Nawet po 30 latach pracy na minimalnym wynagrodzeniu, osiągnięcie wieku emerytalnego i minimalnego stażu pracy gwarantuje jedynie minimalne świadczenie emerytalne, które od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Dokładna wysokość emerytury jest kwestią indywidualną i zależy od wielu zmiennych, w tym od historii zarobków.

Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Chcąc dowiedzieć się, na jaką emeryturę możesz liczyć, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten prosty w obsłudze program pozwoli Ci uzyskać wstępne wyliczenie wysokości Twojego przyszłego świadczenia. Aby skorzystać z kalkulatora, będziesz potrzebował kilku informacji:

Twoich dotychczasowych wpłat: Kwota zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie w ZUS.

Kwota zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie w ZUS. Twoich planów: Wiek, w którym zamierzasz przejść na emeryturę oraz Twoje obecne wynagrodzenie.

Wiek, w którym zamierzasz przejść na emeryturę oraz Twoje obecne wynagrodzenie. Przewidywań: Prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Pamiętaj, że wynik uzyskany z kalkulatora ZUS ma charakter orientacyjny. Rzeczywista wysokość Twojej emerytury może się nieco różnić.