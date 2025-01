Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość Twojej przyszłej emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków, staż pracy czy wiek przejścia na emeryturę. Aby skorzystać z kalkulatora emerytalnego, niezbędne będzie podanie dokładnych danych z Twojego konta w ZUS. Obejmują one między innymi: datę urodzenia, kwoty zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, wysokość składek za ostatnie 12 miesięcy oraz kwotę zapisana na subkoncie. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu pozyskania tych informacji, skontaktuj się z pracownikiem ZUS. Ponadto, kalkulator wymaga podania roku rozpoczęcia pracy, planowanego wieku przejścia na emeryturę, obecnego wynagrodzenia brutto oraz szacunkowego procentowego wzrostu wynagrodzeń w przyszłości. Ostatnim wymaganym parametrem jest średnie dalsze trwanie życia, które znajdziesz w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego.

Oprócz podstawowej kwoty emerytury, niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na dodatkowe świadczenia. Przykładowo, wybitni sportowcy, którzy zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski, mają prawo do emerytury olimpijskiej. Jej wysokość jest ustalana na podstawie aktualnego wynagrodzenia podstawowego funkcjonariuszy służby cywilnej.

W ten sposób obliczysz wysokość emerytury

Wysokość emerytury to wartość dynamiczna, podlegająca regularnym zmianom. Coroczna waloryzacja, czyli dostosowanie świadczenia do bieżącej inflacji, sprawia, że emerytura nie jest wartością stałą. Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – mogą z większą pewnością oszacować swoje przyszłe dochody, gdyż dotyczą ich bardziej konkretne dane. Młodzi pracownicy, rozpoczynający dopiero swoją karierę zawodową, muszą natomiast opierać swoje plany na mniej precyzyjnych prognozach, uwzględniających zarówno przyszłą inflację, jak i ewentualne zmiany w systemie emerytalnym.

Chcesz wiedzieć, na jaką emeryturę możesz liczyć? Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. To takie wirtualne narzędzie, które pomoże Ci oszacować Twoją przyszłą emeryturę. Kalkulator bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak Twoje zarobki, staż pracy, ale też ogólną sytuację w gospodarce, np. jak szybko rosną ceny czy płace. Dzięki temu otrzymasz przybliżony obraz tego, ile pieniędzy będziesz mieć na emeryturze.

Należy pamiętać, że wynik uzyskany z kalkulatora emerytalnego ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od wielu czynników, takich jak indywidualna ścieżka kariery zawodowej czy decyzja o wieku przejścia na emeryturę.

Jaka emerytura przy zarobkach 5 tys. zł brutto?

Osoby, które po 30 latach pracy i zarobkach na poziomie 5000 zł miesięcznie przejdą na emeryturę, mogą spodziewać się świadczenia rzędu 3000 zł. To oznacza, że ich emerytura będzie stanowić zaledwie około 60 proc. ostatnich zarobków, co jest wartością znacznie poniżej średniej w wielu krajach rozwiniętych.

ZUS maluje dość ponury obraz przyszłości emerytur. Mimo niewielkich corocznych podwyżek, szacuje się, że około 2050 roku emerytura będzie stanowić zaledwie nieco ponad 30 proc. ostatniej pensji. To oznacza znaczny spadek stosunku emerytury do wynagrodzenia w porównaniu do obecnych 50 proc.