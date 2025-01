Czternasta emerytura różni się od trzynastej pod względem kryteriów przyznawania. W przypadku czternastej emerytury obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę", co oznacza, że świadczenie jest proporcjonalnie zmniejszane, jeśli przekroczy określony próg dochodowy. Zbliżająca się waloryzacja emerytur może spowodować, że część osób straci prawo do czternastej emerytury.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 rząd zaproponował waloryzację świadczeń emerytalnych na poziomie 5,82 proc. Zgodnie z tymi założeniami, minimalna emerytura miałaby wzrosnąć z 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł brutto. Warto jednak zaznaczyć, że rząd posiada uprawnienia do samodzielnego podwyższenia kwoty minimalnej emerytury, podobnie jak miało to miejsce w 2023 roku.

14. emerytura - warunki przyznawania

Mimo corocznych wzrostów wartości czternastej emerytury, które są powiązane ze zmianami wysokości minimalnej emerytury, próg dochodowy uprawniający do otrzymania pełnego świadczenia pozostaje niezmienny od 2021 roku i wynosi 2900 złotych brutto. Osoby, których wysokość emerytury przekracza ten limit, doświadczają proporcjonalnego zmniejszenia czternastej emerytury zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Jak tłumaczy MRPiPS, pełną czternastkę, czyli taką samą jak najniższa emerytura, dostaną tylko ci seniorzy, których emerytury lub renty nie przekraczają 2900 złotych brutto. Podwyższenie najniższej emerytury, przy jednoczesnym utrzymaniu progu dochodowego dla dodatkowych świadczeń (np. 14. emerytury), spowoduje, że więcej osób straci prawo do tych dodatków lub otrzyma je w niższej wysokości. Oznacza to, że osoby pobierające emerytury nieco powyżej najniższej, np. około 4050 zł netto, mogą nie otrzymać w ogóle 14. emerytury.

Otrzymanie pełnej 14. emerytury w 2025 roku nie zależy wyłącznie od wysokości waloryzowanej emerytury. Również wysokość renty wdowiej ma kluczowe znaczenie. Jeśli łączna kwota emerytury i renty rodzinnej przekroczy 2900 złotych brutto, to kwota 14. emerytury zostanie odpowiednio zmniejszona. Natomiast osoby pobierające rentę wdowią przekraczającą 4500 złotych brutto nie otrzymają w ogóle tego dodatku.

Te osoby nie dostaną 14. emerytury

Choć powszechnie mówi się o związku między wysokością emerytury a otrzymaniem 14. świadczenia, to kryteria są bardziej złożone. Oprócz limitów dochodowych, które wykluczają osoby z najwyższymi emeryturami, ZUS nie wypłaci 14. emerytury także określonym grupom zawodowym, w tym sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które z powodu przekroczenia dozwolonej dodatkowej pracy miały zawieszoną wypłatę, również nie otrzymają przelewu. Ponadto, ze świadczenia dodatkowego wyłączono sportowców, którzy zdobyli medale na najważniejszych międzynarodowych imprezach sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, paralimpijskie czy igrzyska dla osób niesłyszących.