Średnie świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi około 3500 złotych brutto, co po odliczeniu składek daje około 3000 złotych netto. Niestety, jak podaje portal Interia, aż 40 proc. seniorów otrzymuje emerytury z przedziału 2000-3000 złotych brutto, co w obecnych warunkach ekonomicznych nie zapewnia godnego życia.

Zgodnie z najnowszymi prognozami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury osób urodzonych po 1970 roku będą niższe niż świadczenia wypłacane obecnie emerytom. Szczególnie dotkliwe skutki odczują osoby, które dziś mają 40-50 lat.

Jaka emerytura przy zarobkach 10 tys. zł?

Zgodnie z prognozami ZUS, kobieta urodzona w 1983 roku, osiągająca obecnie dochód w wysokości 10 738 zł brutto, może liczyć na emeryturę wynoszącą jedynie 3908 zł brutto w 2043 roku. To zaledwie 44 proc. średniej pensji wówczas. Podobna sytuacja czeka mężczyznę urodzonego w 1993 roku, który przy obecnym wynagrodzeniu 10 585 zł brutto, może spodziewać się emerytury w wysokości 3903 zł brutto w 2058 roku, co również stanowi 44 proc. średniej płacy.

Pomimo wysokich zarobków, przyszłe świadczenia emerytalne mogą okazać się rozczarowujące. Nawet osoba zarabiająca obecnie ponad 13 tys. zł brutto, która przejdzie na emeryturę w 2053 roku, może liczyć jedynie na świadczenie w wysokości około 3375 zł. Sytuacja kobiet urodzonych nieco później prezentuje się nieznacznie lepiej. Przykładowo, kobieta urodzona w 2005 roku, zarabiająca obecnie 14 242 zł brutto, może oczekiwać emerytury w wysokości około 3900 zł, co stanowi jedynie 44 proc. średniej pensji w momencie przejścia na emeryturę.

Tyle trzeba zarabiać, żeby dostać 6 tys. zł emerytury

Zgodnie z najnowszymi danymi ZUS, świadczenie emerytalne powyżej 7000 złotych otrzymuje zaledwie 5 proc. polskich emerytów, co stanowi grupę 259 tysięcy osób. Jakie zarobki są niezbędne, aby osiągnąć tak wysoki poziom emerytury? Analizy przeprowadzone przez dziennik "Fakt" wskazują, że 40-letnia kobieta, chcąc otrzymać emeryturę w wysokości 6000 złotych, powinna obecnie zarabiać co najmniej 17 600 złotych brutto miesięcznie.

Emerytury przedsiębiorców - prognozy

Wysokość emerytury dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależy przede wszystkim od liczby lat opłacania składek oraz wysokości tych składek. ZUS opublikował szacunkowe wysokości świadczeń dla przedsiębiorców, którzy przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej opłacali minimalne składki.

Zgodnie z prognozami, mężczyzna urodzony w 1974 roku, przechodząc na emeryturę w 2039 roku, może liczyć na świadczenie w wysokości od 1402 do 1646 złotych brutto. Oznacza to, że jego emerytura wyniesie około 19,5-23 proc. średniego wynagrodzenia. Sytuacja kobiet urodzonych w 1979 roku jest jeszcze mniej korzystna. Przechodząc na emeryturę w tym samym roku, mogą one otrzymać od 980 do 1173 zł brutto, co stanowi zaledwie 13,7-16,4 proc. średniej pensji.

Z powyższego wynika, że państwo zagwarantuje wszystkim osobom, które spełnią wymagane warunki, wypłatę świadczenia emerytalnego nie niższego niż minimalna emerytura, ustalona na poziomie 1780,96 zł.

Tak sprawdzisz wysokość prognozowanej emerytury

Aby uzyskać orientacyjny obraz przyszłej emerytury, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej ZUS. Dokładniejsze wyliczenia można przeprowadzić samodzielnie, logując się na swoje indywidualne konto na platformie PUE ZUS. Wyliczenia te są oparte na aktualnych danych dotyczących wysokości składek i okresów ubezpieczenia.