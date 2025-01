Świadczenie ratownicze, wprowadzone w grudniu 2021 roku, stanowi comiesięczny dodatek do emerytury w wysokości 258 złotych. Kwota ta obowiązuje do końca lutego, a roczne świadczenie wynosi 3096 złotych.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Z dniem 17 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa regulująca przyznawanie dodatku ratowniczego dla osób, które przez wiele lat pełniły służbę w ochotniczych strażach pożarnych lub ratownictwie górskim. Aby otrzymać to świadczenie, niezbędne jest spełnienie określonych warunków, takich jak minimalny staż służby oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia ratowniczego jest status emerytowanego ratownika górskiego lub strażaka ochotnika oraz posiadanie odpowiedniego stażu służby: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, potwierdzonego udziałem w działaniach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze - warunki

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest udokumentowanie aktywnego uczestnictwa w akcjach ratowniczych przed końcem 2011 roku. Dowodem tego będzie pisemne oświadczenie trzech osób, wśród których co najmniej jedna pełniła lub pełni funkcję publiczną albo była zatrudniona w urzędzie samorządowym. Okres zatrudnienia tej osoby powinien przynajmniej częściowo pokrywać się z czasem, w którym wnioskodawca brał udział w akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze - wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy składać w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, tj. u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przekazuje świadczenia emerytalne i rentowe najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym, w styczniu 2025 roku wypłata powinna zostać zrealizowana do dnia 15 stycznia, czyli do najbliższej środy.

Świadczenie ratownicze ma charakter dożywotni i jest niezależne od wysokości podstawowej emerytury oraz innych dodatków otrzymywanych przez beneficjenta. Warunkiem nabycia prawa do tego świadczenia jest posiadanie statusu emerytowanego strażaka ochotnika lub ratownika górskiego.

Świadczenie ratownicze - kwota

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie ratownicze, które obecnie wynosi 258 złotych miesięcznie (czyli 3096 złotych rocznie), podlega corocznej waloryzacji w marcu. W 2025 roku minimalny wzrost tego świadczenia wyniesie 5,82 proc., zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów. Jednakże, jak sugeruje minister rodziny, istnieje możliwość podwyższenia wskaźnika waloryzacji nawet do 8,55 proc.

Jeśli wskaźnik waloryzacji będzie wynosił 5,82 proc., to do obecnych 258 zł miesięcznie zostanie dodane około 15 zł, co oznacza, że nowe miesięczne świadczenie wyniesie około 273 zł. W przeliczeniu na rok daje to kwotę 3276 zł. Z kolei przy maksymalnym wskaźniku 8,55 proc., dodatek wzrośnie o około 22 zł do 280 zł miesięcznie, a rocznie emeryci otrzymają 3360 zł.