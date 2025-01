Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać minimalną emeryturę?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

Wiek emerytalny - kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat,

Staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Obecnie, dla osób spełniających te kryteria, minimalna kwota emerytury w Polsce wynosi 1783,82 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto. W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniesie 5,82 proc., co oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie do 1884,61 zł brutto (około 1715,20 zł netto).

W ten sposób sprawdzisz prognozowaną wysokość swojej emerytury

Aby sprawdzić prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury, możesz skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Kalkulator pozwala na wstępne oszacowanie wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. Warto mieć jednak na uwadze, że przedstawia on jedynie prognozowaną kwotę emerytury. Aby obliczyć swoją emeryturę - należy podać swoje dane. Jakie? Stan konta ZUS, datę urodzenia, płeć, kwotę składek oraz wiek przejścia na emeryturę.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Na wysokość emerytury wpływają między innymi zarobki, które osiągamy w trakcie swojej aktywności zawodowej. Ważne są także regularnie opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, które tworzą kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym. Nie bez znaczenia jest także oczekiwana długość pobierania emerytury, czyli okres, przez który emeryt będzie korzystał z wypłat. Co jeszcze ZUS bierze pod uwagę? Kapitał początkowy, który został zgromadzony przed rokiem 1999, oraz środki z subkonta OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny). Te wszystkie czynniki wpływają na wysokość emerytury.

Tyle trzeba zarabiać, żeby otrzymać 3000 zł emerytury

Jak wynika zdanych ZUS, w pierwszej połowie roku 2024 roku średnia emerytura w Polsce wynosiła 3653,67 zł. Ile więc trzeba zarabiać, żeby mieć 3000 zł emerytury? Korzystając z kalkulatora ZUS, podając w nim planowany czas przejścia na emeryturę i swój wiek, możemy dowiedzieć się, że aby otrzymywać 3000 zł emerytury, powinniśmy zarabiać około 6300 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w przyszłości.