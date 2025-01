W Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia, natomiast mężczyźni – 65. roku życia. Oznacza to, że w roku bieżącym prawo do emerytury nabywają kobiety urodzone w 1965 roku oraz mężczyźni urodzeni w 1960 roku. Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o przejściu na emeryturę nie zależy wyłącznie od roku urodzenia, ale również od miesiąca. W zależności od daty urodzenia, wysokość świadczenia emerytalnego może ulec zmianie nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Od tego zależy wysokość emerytury

Zgodnie z polskim prawem emerytalnym, każdy obywatel osiągający odpowiedni wiek ma prawo wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury. Kobietom przysługuje to prawo po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyznom – 65. Należy jednak pamiętać, że moment złożenia wniosku ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. System emerytalny w Polsce, oparty na zasadach zdefiniowanej składki, wiąże wysokość emerytury z wysokością zgromadzonych środków, przewidywaną długością życia oraz momentem przejścia na emeryturę.

Reklama

W tych miesiącach najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku

Luty 2025

Rozważając termin złożenia wniosku o emeryturę, warto zwrócić uwagę na luty 2025 roku. Decydując się na ten miesiąc, skorzystasz z kilku istotnych benefitów. Przede wszystkim, Twoja emerytura zostanie automatycznie podwyższona w marcu dzięki corocznej waloryzacji. Dodatkowo, jako emeryt na dzień 31 marca, otrzymasz trzynastkę w wysokości minimum 1884,61 zł brutto. Dzięki tym dodatkowym środkom lepiej zabezpieczysz się przed rosnącymi kosztami życia.

Lipiec 2025

Planując przejście na emeryturę, warto zwrócić uwagę także na lipiec 2025 roku. W tym miesiącu emeryci mogą skorzystać z kilku korzystnych rozwiązań. Po pierwsze, dzięki rocznej waloryzacji kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, wysokość świadczenia może wzrosnąć nawet o 300-400 złotych miesięcznie. Po drugie, osoby pobierające emeryturę do 2900 złotych brutto mogą liczyć na dodatkowe świadczenie wypłacane we wrześniu. Ponadto, dzięki podwyżkom składek, oszczędności na koncie emerytalnym nie tracą na wartości, co przekłada się na wyższe świadczenie w przyszłości.

Po 1 kwietnia 2025

Po 1 kwietnia osoby przechodzące na emeryturę powinny mieć na uwadze, że nowe tabele trwania życia mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Emerytura 2025. Na to warto zwrócić uwagę

Planując przejście na emeryturę, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Złożenie wniosku o emeryturę wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego może skutkować odmową. Aby zapewnić ciągłość świadczeń, zaleca się rozwiązanie umowy o pracę kilka dni przed planowaną datą przejścia na emeryturę oraz złożenie dokumentów do ZUS w miesiącu zakończenia pracy.