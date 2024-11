Zgodnie z najnowszymi danymi Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) z stycznia 2021 roku, w Norwegii zamieszkuje 117 331 osób pochodzenia polskiego, zarówno imigrantów, jak i ich dzieci urodzonych na terenie tego kraju. Polacy stanowią tym samym najliczniejszą grupę imigrantów w Norwegii, osiągając 11,79 proc. udziału w ogólnej liczbie cudzoziemców.

Norweska emerytura

Zgodnie z danymi norweskiej agencji rządowej NAV, opublikowanymi przez serwis dagsavisen.no, ponad 59 200 osób pobierających norweską emeryturę mieszka poza granicami kraju. W ubiegłym miesiącu 2 proc. wszystkich świadczeń emerytalnych zostało wypłaconych beneficjentom zagranicznym.

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba emerytów pobierających świadczenia poza Norwegią wzrosła o imponujące 6,4 proc., podczas gdy ogólny przyrost liczby emerytów wyniósł zaledwie 2 proc. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano wśród emerytów mieszkających w Szwecji, Polsce i Danii, gdzie liczba beneficjentów zwiększyła się odpowiednio o 1100, 600 i 300 osób.

5 tys. zł emerytury za 5 lat pracy

Osoby narodowości polskiej, które przez co najmniej pięć lat pracowały w Norwegii i były objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne w systemie Folketrygden, po osiągnięciu norweskiego wieku emerytalnego (67 lat) nabywają prawo do minimalnej emerytury. Pełną emeryturę gwarantowaną uzyskują wyłącznie osoby, które przepracowały co najmniej 40 lat i były ubezpieczone przez cały ten okres. W przypadku krótszego okresu ubezpieczenia wysokość emerytury gwarantowanej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Ile wynosi minimalna emerytura w Norwegii?

Jak podano we wrześniu na portalu Infor.pl, wysokość minimalnej emerytury w Norwegii jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak status cywilny ubezpieczonego (czy był osobą samotną) oraz status zawodowy partnera życiowego. Dodatkowo istotną rolę odgrywa kwota podstawowa Grunnbeløpet, której wartość od 1 maja 2024 roku wynosi 118 620 koron norweskich, co odpowiada około 43 793 złote.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu, minimalna emerytura w Norwegii w 2024 roku wynosi około 160 000 koron norweskich rocznie, co przy kursie z 18 listopada odpowiada około 59 093 złotym.Oznacza to, że miesięczne świadczenie wynosi średnio 4924 złote. Pracownicy pochodzenia polskiego, którzy spełniają odpowiednie warunki, mogą również ubiegać się o tę emeryturę, składając wniosek w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

