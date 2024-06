Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. wprowadza istotne zmiany w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z tymi przepisami, nauczyciele, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż to określone w ogólnych przepisach dotyczących emerytur.

Warunki dla nauczycieli

Nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na własny wniosek lub dojść do jego rozwiązania lub wygaśnięcia w określonych sytuacjach, takich jak całkowita likwidacja szkoły, zmniejszenie liczby oddziałów lub zmiany organizacyjne. Nauczyciel musi rozpocząć pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego przed 1 stycznia 1999 r. Dodatkowo musi mieć okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym minimum 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. Wymiar zajęć nauczyciela musi wynosić co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Data urodzenia

Nową emeryturę nauczycielską można uzyskać w zależności od daty urodzenia. Nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r. mogą przejść na emeryturę od 1 września 2024 r. Nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r. mogą skorzystać z emerytury od 1 września 2025 r. Nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r. mogą przejść na emeryturę od 1 września 2026 r.

Wysokość emerytury

Nowa emerytura nauczycielska nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie emerytalnej. Wniosek o nową emeryturę nauczycielską można złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Prawo do emerytury nie ustaje w związku z osiągnięciem tego wieku.

Od kiedy świadczenie?

Warto zaznaczyć, że wniosek można złożyć najwcześniej w sierpniu 2024 r., czyli miesiąc przed wejściem w życie przepisów. Przepisy regulujące to świadczenie wejdą w życie od 1 września 2024 r.