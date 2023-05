Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Klub Senior Plus w Skalbmierzu w woj. świętokrzyskim. Na konferencji prasowej mówił o programie Senior Plus.

Reklama

Morawiecki uderza w Tuska

Myślę, że wielu seniorów pamięta doskonale lata 90., lata dwutysięczne i ostatnią dekadę, jako dekadę traum, dramatów, konieczności głodowania i waloryzacji w czasach naszych poprzedników - powiedział premier. Jeden z seniorów powiedział mi niedawno, że Donald Tusk podwyższając wiek emerytalny tak na prawdę zastosował metodę kradzieży +na wnuczka+, bo rzeczywiście okradł seniorów z kilku lat emerytury - wspomniał. Ocenił, że jest to bardzo dobre porównanie, które pokazuje, jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej podchodzono do seniorów.

Reklama

Premier zaznaczył, że nie da się cofnąć czasu, ale można naprawić błędy po poprzednikach. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości niedawno przyjął 14 emeryturę na stałe - wyjaśnił.

Wiemy doskonale, jak postępuje PO, najpierw przed wyborami mówią jedno, a po wyborach robią zupełnie co innego - powiedział. Zdaniem premiera PO, mimo zapewnień nie utrzyma polityki społecznej PiS. Gdyby zdarzyło się, że opozycja przejęłaby władzę to zabiorą 13 i 14 emeryturę - zaznaczył.

Morawiecki odniósł się również do zarzutów opozycji związanych z zbyt małą ilością refundowanych leków. Jest ich 2 tys., 2 tys. leków dla seniorów 75 plus - zauważył. Podkreślił, że program Senior Plus zwiększy liczbę seniorów o tych od 65. roku życia.

Reklama

To jest polityka szacunku wobec seniorów, wobec odtrąconych, zwykłego człowieka, pracy i zwykłych polskich rodzin - podsumował.

Autorzy: Delfina Al Shehabi, Wiktor Dziarmaga