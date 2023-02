W 2023 r. rząd przewidział kwotowo-procentową podwyżkę świadczeń dla przeszło 9 mln świadczeniobiorców ZUS, ponad 1 mln osób pobierających świadczenia z KRUS i ok. 250 tys. emerytów mundurowych. Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające co najmniej minimalneoraz, czyli świadczenia nie niższe niż 1338,44 zł brutto. Taką wysokość emerytury gwarantują przepisy kobietom, które mają wypracowany co najmniej 20-letni staż emerytalny, i mężczyznom z co najmniej 25-letnim stażem.