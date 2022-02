14 emerytura będzie wypłacana na takich samych warunkach jak w 2021 roku.

Reklama

Morawiecki o seniorach

Szacunek dla seniorów to nie jest tylko nasze hasło na standardach. To hasło, które wobec was - nasze babcie, dziadkowie, matki i ojcowie - realizujemy – powiedział Morawiecki. To nasze mamy, nasi ojcowie, dziadkowie i babcie poświęcali wszystko w trudnych czasach powojennych i później pereelowskich i pierwszych latach transformacji - dlatego nasza troska o seniorów jest dla naszego rządu najwyższym priorytetem – dodał premier.