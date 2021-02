Najniższa emerytura

Według danych opolskiego ZUS, w 2020 roku najniższa emerytura wypłacana w regionie to zaledwie 31 groszy miesięcznie, na drugim biegunie jest kwota 14,5 tysiąca miesięcznie. Jednak w skali kraju prawdziwym rekordzistą jest 86-latek, który po 62 latach pracy zgromadził na swoim koncie emerytalnym 2,4 mln złotych, dzięki czemu otrzymuje 34,1 tys. złotych (brutto) emerytury.

Najwyższa emerytura. jaką obecnie wypłacamy w województwie opolskim, to 14,5 tysiąca złotych na rękę. Pobiera ją mężczyzna z 57-letnim stażem pracy. Drugą co do wysokości emeryturą, czyli ponad 11 tysięcy miesięcznie netto, również może pochwalić się mężczyzna. Ten pan wykazał 52-letni okres ubezpieczenia - poinformował PAP Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu. Jak podkreślił, obaj mężczyźni wniosek o wypłatę emerytury złożyli znacznie później niż w wieku 65 lat, czyli w chwili nabycia uprawnień do świadczenia.

W województwie opolskim najniższe świadczenie wypłacamy kobiecie, która wykazała zaledwie miesiąc i cztery dni składkowe. Jej świadczenie to 31 groszy. Nieco więcej, bo 92 zł, dostaje pani, której staż pracy to tylko miesiąc i 10 dni – wylicza rzecznik.

Jak wynika z danych opolskiego ZUS z 2020 roku, emeryturę niższą niż 1200 zł brutto otrzymywało 2,4 proc. seniorów w regionie. Średnia w tym segmencie świadczeń na Opolszczyźnie wyniosła 791,61 zł brutto, przy średniej krajowej 777,38 zł brutto. Biorąc pod uwagę płeć, w Opolskiem średnia emerytura to 731,45 zł dla mężczyzn i 809,99 zł dla kobiet. Z perspektywy danych krajowych wynika, że i tu ubożsi są mężczyźni - otrzymują 731,17 zł brutto, a panie dostają średnio więcej, bo 795,43 zł.

ZUS przypomina, że wysokość wypłacanych emerytur ma ścisły związek z wysokością wpłacanych do systemu składek na ubezpieczenie oraz liczbą przepracowanych lat.