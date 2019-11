Borys, pytany w sobotę w TVP Info, czy jest gwarancja wpłaconego do PPK kapitału, odparł: Jeżeli chodzi o nasze oszczędności, czyli te nasze 2 proc., to przy dopłacie pracodawcy jest prawie niemożliwe, żeby stracić na tych oszczędnościach, bo na wejściu mamy prawie 100-proc. stopę zwrotu.

Podkreślił, że uczestnicy PPK będą mieli do czynienia z "bardzo nowoczesną, dopasowaną do wieku polityką inwestycyjną i dopłatą pracodawcy". Nie można też obiecywać gruszek na wierzbie, my nie chcemy popełnić błędów tych "wczasów pod palmami", bo PPK są czym innym niż OFE w zasadniczym elemencie: takim, że OFE nie tworzyły dodatkowego kapitału emerytalnego - bo tylko podzielono składkę - w PPK mówimy o dodatkowych oszczędnościach emerytalnych - powiedział.

Prezes PFR mówił także o poziomie partycypacji w programie. Ocenił, że "być może poziom partycypacji" ok. 40-50 proc. na początek będzie osiągnięty. Zauważył także, iż pierwsze dane wskazują na duży rozstrzał, jeśli chodzi o udział pracowników w programie w poszczególnych firmach, gdyż w niektórych dochodzi on do 70 proc., a w innych osiąga 5-10 proc.

Będziemy chcieli zdiagnozować, co się dzieje, że są tak duże dysproporcje - zapowiedział, zaznaczając, iż doświadczenia Wielkiej Brytanii pokazują, że najniższy poziom uczestnictwa występował w małych i średnich firmach.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system jest wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Do PPK są automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.