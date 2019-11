To oznacza, że nawet gdyby Sejm go uchwalił, Senat z podjęciem decyzji poczeka miesiąc, a wtedy wchodziłby w życie już w nowym roku. A to zdaniem części prawników byłoby niezgodne z orzeczeniami TK.

Jak wynika z naszych informacji, prace nad projektem wciąż się toczą. Głośno przeciwko temu pomysłowi występuje jednak Jarosław Gowin. Również politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, wspominali o możliwości zatrzymania prac nad nim. Zresztą w samym rządzie motywacja do jego forsowania też jest coraz mniejsza. Ustawa będzie wysłana do Sejmu, ale nie wejdzie w życie mówi nam ważny polityk PiS.