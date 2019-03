Z ogromną radością mogę przekazać tę informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący "Emerytury plus". Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też ta miłość, którą nas obdarowali – powiedział premier.

Dodał, że rząd w ramach programu gospodarczo-społecznego dba o godne zarobki dla polskich rodzin. - Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać też emerytom pewne dodatkowe środki – minimalną emeryturę plus, dla każdego w tym samym wymiarze – podkreślił szef rządu.

Kiedy jedni szukają w Polsce dyktatury, my zwiększamy emerytury i będziemy na pewno zwiększać je w kolejnych latach – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat – dodał.

Premier podkreślił, że "ten rok jest pierwszym od 30 lat, kiedy mamy takie potrójne działanie na rzecz emerytów". Wskazał, że te działania to: kwotowa waloryzacja emerytur, świadczenie "Emerytura plus" i obniżony PIT. - Cały czas chcemy, żeby los emerytów był poprawiany – powiedział.

Świadczenie "Emerytura plus", czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja.

Rafalska: "Emerytura plus" będzie wypłacana "z urzędu"

Pierwotnie prezentując ten projekt mówiłam, że może być spokojna ta grupa, która otrzymuje świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej, czy dodatki mieszkaniowe, bo ta dodatkowa emerytura nie będzie wliczona do dochodu. Ta grupa została też poszerzona o te osoby, które korzystają z Funduszu Alimentacyjnego, które wykorzystują ulgę rehabilitacyjną, bądź nie będzie to wliczone do przychodu przy rencie socjalnej - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z projektem ws. "Emerytury plus", kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie też objęte egzekucją komorniczą.

Rafalska podkreśliła, że trzynasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, nie będzie trzeba składać wniosku o jej przyznanie. - Z całą pewnością emeryci byli tą grupą, której sytuacja dochodowa bywała trudna i tę politykę podnoszenie minimalnych emerytur od samego początku rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo konsekwentnie realizuje - powiedziała minister.