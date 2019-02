Posłów i posłanek obecnej kadencji, którzy są w wieku emerytalnym jest ok. 70. Część z nich już pobiera emerytury. 1 marca podobnie jak inni polscy emeryci i renciści otrzymają podwyżkę. W związku z tym sporej grupie posłów do kieszeni, co miesiąc będzie wpływać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych więcej. Do tego dojdzie jeszcze comiesięczna pensja i diety poselskie.

Jak przedstawia się, zatem waloryzacja emerytur dla polityków? Z informacji Money.pl wynika, że Jarosław Kaczyński otrzyma ok. 184 złotych ekstra, Henryka Krzywonos - ok. 180 zł, a Genowefa Tokarska - ok. 140 zł. Rekordzistą w tym gronie jest Jan Szyszko. Do jego kieszeni trafi dodatkowe 200 zł.

Warto przypomnieć, że 3 mln emerytów i rencistów w tym roku dostanie gwarantowane 70 zł. Wszystko ze względu na zmianę sposobu wyliczania waloryzacji - z procentowej na kwotowo-procentową.