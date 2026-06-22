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Wcześniejsza emerytura? Sprawdź, czy ZUS wypłaci Ci świadczenie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:55
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Wcześniejsza emerytura? Sprawdź, czy ZUS wypłaci Ci świadczenie/Shutterstock
Nie musisz czekać do osiągnięcia wieku emerytalnego, by zakończyć aktywność zawodową. Jeśli przez lata pracowałeś w trudnych warunkach lub wykonywałeś zawód o szczególnym charakterze, możesz kwalifikować się do wcześniejszego świadczenia. Kto ma szansę na "pomostówkę" i jakie profesje ustawodawca objął specjalnymi przywilejami?

Jak informuje portal top.pl, osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę powszechną, mają możliwość sprawdzenia, czy kwalifikują się do otrzymania emerytury pomostowej. Jest to świadczenie przeznaczone dla pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki w szczególnych warunkach lub w sposób mający szczególny charakter.

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Emerytura pomostowa. Kryteria przyznania świadczenia

Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy spełnić kilka warunków:

  • wykonywanie pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez minimum 15 lat (po 31 grudnia 2008 roku),
  • osiągnięcie wieku: 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jak czytamy na portalu, w niektórych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać to świadczenie na zasadach szczególnych. Emerytura ta bywa przyznawana "na ogół w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), a niekiedy również mimo krótszego niż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze".

Zawody uprawniające do emerytury pomostowej

Wykaz zawodów, których przedstawiciele mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Do prac w szczególnych warunkach zaliczono m.in. te wykonywane pod ziemią, pod wodą, na wodzie oraz w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Z kolei prace o szczególnym charakterze obejmują takie profesje jak:

  • ratownik medyczny,
  • operator żurawi wieżowych,
  • maszynista pojazdów trakcyjnych,
  • kierowca pojazdów uprzywilejowanych,
  • pilot,
  • kontroler ruchu lotniczego,
  • operator reaktora jądrowego,
  • funkcjonariusz straży ochrony kolei.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSpieniądzeemerytura pomostowa
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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