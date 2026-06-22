Jak informuje portal top.pl, osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę powszechną, mają możliwość sprawdzenia, czy kwalifikują się do otrzymania emerytury pomostowej. Jest to świadczenie przeznaczone dla pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki w szczególnych warunkach lub w sposób mający szczególny charakter.

Emerytura pomostowa. Kryteria przyznania świadczenia

Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy spełnić kilka warunków:

wykonywanie pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach przez minimum 15 lat (po 31 grudnia 2008 roku),

lub w szczególnych warunkach przez minimum 15 lat (po 31 grudnia 2008 roku), osiągnięcie wieku: 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn,

w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn, posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jak czytamy na portalu, w niektórych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać to świadczenie na zasadach szczególnych. Emerytura ta bywa przyznawana "na ogół w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), a niekiedy również mimo krótszego niż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze".

Zawody uprawniające do emerytury pomostowej

Wykaz zawodów, których przedstawiciele mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Do prac w szczególnych warunkach zaliczono m.in. te wykonywane pod ziemią, pod wodą, na wodzie oraz w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Z kolei prace o szczególnym charakterze obejmują takie profesje jak: