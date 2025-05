Taka zmiana to powrót do przepisów sprzed 2019 r. Jeśli Sejm zatwierdzi projekt, komornicy sądowi i asesorzy komorniczy nie będą już odwoływani z zajmowanego stanowiska po ukończeniu 65. roku życia,

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, przypomina, że apelował o zmianę przepisów i przywrócenie możliwości pracy komornikom sądowym do 70. roku życia jeszcze jako Rzecznik Praw Obywatelskich. "Teraz, już jako Minister Sprawiedliwości konsekwentnie wprowadzam niezbędne zmiany prawne" - napisał w komunikacie resortu.

Przejaw dyskryminacji komorników

W innych ustawach odnoszących się do zawodów prawniczych, obecnie obowiązuje inny limit wieku. Według Prawa o notariacie minister odwołuje notariusza, gdy ten ukończył 70 lat. Jeśli KRS wyrazi zgodę sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia. Natomiast przepisy o adwokaturze i radcach prawnych nie określają górnej granicy wieku wykonywania tych zawodów.

"Na tle wskazanych prawniczych grup zawodowych jedynie komornicy w wieku 65 lat muszą – w sposób bezwzględny – zakończyć wykonywanie zawodu" - napisano w uzasadnieniu projektu. Jak przypomina resort, sądy administracyjne konsekwentnie podkreślały w uzasadnieniach wyroków, że regulacja pozwalająca na odwoływanie komorników po ukończeniu 65. roku życia jest sprzeczna z dyrektywą 2000/78/WE. Stanowi bowiem przejaw dyskryminacji bezpośredniej określonej grupy zawodowej.

Dobrowolne wydłużenie wieku emerytalnego

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że przyznanie komornikom prawa do wykonywania zawodu do czasu osiągnięcia przez nich 70. roku życia nie wyklucza możliwości przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. "Wydłużenie wieku uprawniającego do wykonywania zawodu nie przesądza zatem, że wszyscy komornicy i asesorzy będą pozostawać czynni zawodowo do ukończenia 70 lat" - czytamy.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych standardów przeciwdziałania dyskryminacji wiekowej, ma na celu także podniesienie jednocześnie efektywność systemu egzekucyjnego - argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji przyjęła 29 kwietnia Rada Ministrów. Teraz przepisami zajmie się Sejm i Senat. Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Wymagania dla komorników

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która jest magistrem prawa i ukończy aplikację komorniczą. Musi spełnić także wymagania szczegółowe, określone w ustawie o komornikach sądowych. To: polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, ukończone 28 lat oraz zdolność psychiczna i fizyczna do wykonywania zawodu komornika.