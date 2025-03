Vinagre pobił transferowy rekord Ekstraklasy

Vinagre do Legii trafił w letnim okienku transferowym. Piłkarz początkowo był tylko wypożyczony. Jednak swoją dobrą grą w rundzie jesiennej przekonał szefów stołecznego klubu, że warto wykupić go na stałe. W przerwie zimowej przedstawiciele Legii i Sportingu sfinalizowali transfer definitywny. Według nieoficjalnych informacji "wojskowi" za Portugalczyka zapłacili 2,3 mln euro, co jest najwyższym transferem w historii polskiej Ekstraklasy.

Reklama

Legia sporo wydaje na Vinagra, ale liczy, że na nim zarobi

Jak się okazuje rekordowa jest też pensja Vinagra.Słyszałem, że po wykupieniu Legia płaci mu około 100 tysięcy euro miesięcznie - powiedział były piłkarz Legii Marek Jóźwiak w programie Cafe Futbol w Polsacie.

Reklama

Jak widać Legia sporo inwestuje w Vinagra, ale w stolicy liczą, że wydatki na Portugalczyka szybko się zwrócą z nawiązką. Po zakończeniu sezonu 25-latek ma zostać sprzedany do jednej z pięciu topowych lig w Europie. Podobno z piłkarzem Legii już kontaktowali się trenerzy klubów z Premier League.

Vinagre obniżył loty, jak cała Legia

Na razie jednak Vinagre dalej gra w barwach Legii, a po podpisaniu nowego kontraktu znacznie obniżył loty. W 2025 roku zdobył jedynie bramkę ze Śląskiem Wrocław, ale nie zapisał żadnej asysty. Zresztą cała Legia na wiosnę prezentuje się dużo poniżej oczekiwań. Mający mistrzowskie aspiracje legioniści tracą aż 10 punktów do prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Lecha Poznań.