Dodatek uzupełniający do renty socjalnej to świadczenie pieniężne, które zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia z dnia 27 września 2024 r.o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Jego realizacją zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nowe świadczenie będzie przyznawane co miesiąc – od maja 2025 roku – z uwzględnieniem wyrównania od stycznia.

Aby uzyskać dodatek dopełniający do renty socjalnej, trzeba spełnić określone wymagania dotyczące stanu zdrowia i wieku. O świadczenie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które mają prawo do renty socjalnej. O tym, kto otrzyma dodatek dopełniający, decyduje lekarz orzecznik ZUS, który stwierdza całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający jest uwzględniany na tych samych zasadach, co renta socjalna. Oznacza to, że osoby, które spełniają wszystkie warunki do pobierania renty socjalnej, otrzymają to nowe świadczenie automatycznie. Informację o przyznaniu dodatku dopełniającego będzie można znaleźć m.in. na koncie użytkownika na platformie PUE ZUS.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to nowe świadczenie, które podlega waloryzacji raz w roku. Do 28 lutego 2025 roku wysokość dodatku dopełniającego wynosiła 2520 zł brutto, co przekładało się na około 1979 zł netto. Od 1 marca 2025 roku kwota świadczenia wzrośnie w wyniku waloryzacji o wskaźnik 5,5 proc. Tym samym:

od 1 marca 2025 r. dodatek dopełniający do renty socjalnej wyniesie 2610,75 zł brutto ,

, od 1 marca 2025 r. dodatek dopełniający do renty socjalnej wyniesie około 2049 zł netto.

Jednak nie wszyscy beneficjenci mają prawo do pobierania dodatku dopełniającego do renty socjalnej w wysokości 100 proc. Wysokość dodatku zależy od łącznej kwoty pobieranych już świadczeń. Jako przykład ZUS podaje grupę osób uprawnionych do pobierania renty socjalnej i renty rodzinnej. Osoby z tej grupy mogą otrzymać od 1 marca 2025 r. dodatek dopełniający:

w wysokości 100 proc. kwoty dodatku – jeśli suma pobieranej renty socjalnej i renty rodzinnej nie przekroczy kwoty 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

w kwocie obniżonej – jeśli suma renty socjalnej i renty rodzinnej przekroczy kwotę 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota dodatku zostanie wówczas obniżona na tych samych zasadach, co w przypadku obniżenia renty socjalnej.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej nie jest przyznawany automatycznie osobom, które są już uprawione do pobierania renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W przypadku tej grupy beneficjentów wymagane jest złożenie do ZUS wniosku EDD-SOC. Formularz wniosku o dodatek dopełniający do renty socjalnej można pobrać ze strony internetowej ZUS (tutaj). Dokument jest także dostępny we wszystkich placówkach stacjonarnych urzędu.

Do wniosku o dodatek dopełniający do renty socjalnej należy dołączyć następujące dokumenty:

zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,

posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Nie każdy, kto spełnia kryteria zdrowotne, może liczyć na przyznanie nowego świadczenia. Dodatek dopełniający, podobnie jak w przypadku renty socjalnej, nie przysługuje osobom, które: