Bezpiecznie i zgodnie z przepisami

Do takiej jazdy zachęca Polaków LINK4 w nowej kampanii marketingowej, która ruszyła 12 stycznia.

- Jako silne i rozpoznawalne polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe mamy prawo i obowiązek, aby pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo na drogach i tłumaczyć klientom, że odpowiedzialna i przepisowa jazda to wymierna korzyść finansowa. Tak jak obiecaliśmy wszystkim partnerom handlowym, w 2025 rok wchodzimy z nowym, bardzo mocnym otwarciem i całkowicie nową komunikacją, bazującą na niezwykle istotnym społecznie przekazie. Niebezpieczna, niezgodna z przepisami jazda to zwyczajny obciach! Od wielu miesięcy aktywnie spotykamy się z rynkiem przedstawiając twarde dowody, że w LINK4 stawiamy na jakość naszych produktów. Oferujemy dobre ubezpieczenia, dla dobrych kierowców, a to wszystko w dobrej cenie – tak, by wraz z naszymi partnerami handlowymi, na każdym etapie procesu sprzedażowego, mówić o rentownym biznesie - mówi Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

Koncepcja nowej kampanii marketingowej ubezpieczyciela powstała w odpowiedzi na dramatyczne doniesienia z polskich dróg i czarną serię tragicznych w skutkach wypadków. Pirackie zachowania, nadmierna prędkość i brak wyobraźni na drodze rodzą strach, frustrację i silny sprzeciw społeczny.

- Od miesięcy toczą się dyskusje, zresztą słuszne, na temat tego, jak karać drogowych piratów i recydywistów, którzy powodują wypadki, oraz jak bardziej zaostrzać przepisy. Zapominamy jednak, że ogromna część kierowców jeździ bezpiecznie i przepisowo. Postanowiliśmy skupić się na tej grupie i zachęcać innych do bycia dobrymi kierowcami. Każdy z nas myśli, że takim jest, ale czy na pewno? Sprawdzimy to, ale o tym wkrótce. LINK4 od dzisiaj zaprasza przede wszystkim tych dobrych. Mogą oni liczyć na naprawdę dobrą ofertę w atrakcyjnej cenie, co zresztą zostało już potwierdzone w badaniach YouGov Index - mówi Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Lider rynku ubezpieczeń

LINK4 znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich ubezpieczycieli w Polsce w rankingu oceniającym stosunek ceny do jakości oferowanych produktów i usług. Ranking marek, które najbardziej cenią Polacy, przedstawiła firma badawcza Inquiry w oparciu o dane YouGov BrandIndex skumulowane z całego 2023 roku.

W najnowszej kampanii marketingowej ubezpieczyciel mówi o sprawach ważnych, ale w pozytywnym, „linkowym” stylu: będzie doceniać odpowiedzialnych kierowców za ich bezpieczną i przepisową jazdę.

- O tym chcemy powiedzieć w naszej najnowszej kampanii: warto być dobrym kierowcą, jeżdżącym zgodnie z przepisami i takich kierowców będziemy nagradzać i promować w LINK4. Wierzymy, że w ten sposób sprawimy, że bezpieczna jazda będzie się po prostu wszystkim opłacała – podkreśla Joanna Talaśka, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej LINK4.

Za koncept spotu odpowiedzialna jest Agencja Kreatywna Brasil, a za jego produkcję Papaya Films. Kampania LINK4 będzie prowadzona m.in. w telewizji, radiu, online, social mediach, na kanale VOD, YouTube, a także we współpracy z influencerami.